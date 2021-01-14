晶圓代工廠台積電擬赴日本投資，台積電表示，正評估在當地設立材料研發中心，與供應鏈夥伴共同探索3D IC材料。
日前台積電決定前往美國亞利桑那州設5奈米廠，傳出日本政府也積極爭取投資設廠，先前市場一度傳出台積電有意赴日本設立先進封裝廠。
台積電今天舉行線上法說會，對於赴日設廠傳聞，台積電首度回應，並沒有計劃赴日本設廠，但是正在評估在日本設立材料研發中心，與供應鏈夥伴共同探索3D IC材料。
台積電指出，未來若在日本設材料研發中心，將會採獨資方式，只是目前尚未達到最終決定。
(中央社)
晶圓代工廠台積電擬赴日本投資，台積電表示，正評估在當地設立材料研發中心，與供應鏈夥伴共同探索3D IC材料。
日前台積電決定前往美國亞利桑那州設5奈米廠，傳出日本政府也積極爭取投資設廠，先前市場一度傳出台積電有意赴日本設立先進封裝廠。
台積電今天舉行線上法說會，對於赴日設廠傳聞，台積電首度回應，並沒有計劃赴日本設廠，但是正在評估在日本設立材料研發中心，與供應鏈夥伴共同探索3D IC材料。
台積電指出，未來若在日本設材料研發中心，將會採獨資方式，只是目前尚未達到最終決定。
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