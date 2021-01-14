德國聯邦統計局周四公布數據，德國2020年全年經濟成長率初值為萎縮5.0%，萎縮幅度小於預期；德國政府強力的回應措施，協助限制了新冠肺炎的經濟衝擊。

該5.0%的萎縮數據小於路透調查的-5.1%，亦低於金融風暴時期2009年全年的GDP萎縮5.7%。

(時報資訊)