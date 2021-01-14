《國際經濟》德國2020年GDP萎縮5％ 優於預期 17:222021/01/14 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局周四公布數據，德國2020年全年經濟成長率初值為萎縮5.0%，萎縮幅度小於預期；德國政府強力的回應措施，協助限制了新冠肺炎的經濟衝擊。 該5.0%的萎縮數據小於路透調查的-5.1%，亦低於金融風暴時期2009年全年的GDP萎縮5.7%。 《國際產業》美中脫鉤 歐洲商會警告歐企做最壞打算 《金融》匯豐中華：2021年亞洲推動全球經濟UP 北亞股市漲相佳 (時報資訊) #萎縮 #德國 #GDP #數據 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》日本2020倒閉企業 竟創31年新低 10:342021/01/14 財經 《國際經濟》歐元區11月工業生產增2.5％ 遠優於預期 11:082021/01/14 財經 全球經濟將再生 亞洲最快 04:102021/01/14 投資理財 陸港觀盤－政策不急轉彎 資金布局春季行情 04:102021/01/14 全球財經 香港跨境營運有成 亞洲永豐金證券2020年獲利創新高 15:212021/01/14 財經 市況熱 環球晶矽晶圓 全年看漲一成 04:102021/01/14 證券．權證 《金融》富達國際號召 遏止海上人道危機 13:412021/01/14 財經 新北2020年人口增加破萬「這兩處」增加最多 16:382021/01/14 區域情報-新北 低利率+經濟復甦 REITs漲相佳 13:232021/01/14 財經 日盛投信：中國基本面續回溫 帶旺中國平衡型基金表現 15:302021/01/14 財經 華碩強攻宅經濟、教育市場 04:102021/01/14 產業．科技 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 法說送大禮！強攻先進製程 台積電2021資本支出暴增6成 - 財經 聯發科旺到爆 董座送17億大紅包 員工爽領10萬獎金 - 財經 拚晶片自主 華為砸錢20家半導體 深圳藏秘密武器 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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