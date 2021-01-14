台積電(2330)看好今年智慧手機等所有平台可望同步成長，全年美元營收將成長約15%，續創歷史新高。針對今年資本支出上看280億美元新高，主要看好營運進入高成長期，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

法人關注英特爾或是IDM對台積電釋出的委外代工訂單，台積電維持不對特定客戶回應。針對今年龐大的資本支出，台積電強調是為確保技術領先、客戶信賴與提供產能彈性。

台積電今(14)日召開法說，公布今年資本支出將達250-280億美元新高，比去年新高再增逾45%。台積電強調，公司對於資本支出的投資決定，主要考量包括技術領先、產能彈性並反應需求、保有客戶信任、獲取適當的報酬。2020年，台積電的資本支出為172億美元，台積電得以把握市場對於台積電先進製程的強勁需求，並支持了客戶的產能需要。

台積公司指出，2010到2014年間，台積電的資本支出相較於之前幾年，增加三倍，當時的資本密集度約為38%到50%，台積電因此得以把握成長的機會，於2010到2015年間有15%的年複合成長率。看好公司將進入到另一個高成長區間，因此認為較高的資本密集度在目前是適切的，可以幫助台積電掌握未來成長的機會。

台積電今日下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，去年不計記憶體的半導體產業成長10%，晶圓代工業成長20%，台積電去年營收達455.1億美元，年增31.4%。

展望今年，台積公司總裁魏哲家預期，不計記憶體的半導體產業將再成長8%，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%，

魏哲家表示，今年包括智慧手機、高效能運算、車用與物聯網所有平台將全面成長；預估今年高效能運算、車用需求將優於公司營收成長平均值，手機、物聯網會接近公司平均，後段的先進封裝等製程也稍優於平均成長幅度。

台積電預期，今年全球智慧型手機出貨量今年將成長10%，其中，5G智慧手機滲透率可望自2020年的18%，攀高至35%，半導體零組件內含量將較4G智慧手機拉升。

台積公司看好營運進入高成長期，將在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

先進製程進度方面，台積電3奈米預計2022年下半年量產；5奈米方面，台積電董事長劉德音表示，5奈米製程需求較3個月前強勁，主要動能來自挖礦以外的高效能運算應用。

另外，股利政策方面，台積公司將維持每年、每季穩定且可持續的現金股利的承諾不變。

(時報資訊)