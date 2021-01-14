近期台股多頭銳不可擋，加權指數突破一萬五大關，今年截至1月13日為止，漲幅達7.04%，上漲力道超乎市場預期。富達投信基金經理人白芳苹分析，本波台股及韓股，上漲重心皆在龍頭半導體股，反映5G和高速運算時代對半導體需求殷切之榮景。展望後市，雖然近期全球疫情依然嚴峻，但新冠疫苗陸續施打，研判第一季起疫苗效力將逐漸顯現，市場將反映全球經濟逐漸邁向正常步伐。加以全球央行寬鬆基調不變，預估充沛資金將有利於殖利率較高的新興市場，例如台灣股市。

台積電(2330)法說剛出爐的第四季毛利率優於預期，尤其公司公布今年資本支出將達250-280億美元，遠高於外資原先預期的220億美元，相當於年增45-62%，其中80%將用於先進製程，顯示公司未來訂單與客戶需求相當殷切，相信龍頭股令人驚艷的財報已為接下來科技股的財報行情打響亮麗的序幕。

資金面除了國際資金面助益，還有台商回台資金回流，料會帶動台灣就業及內需成長，有望推升台股指數空間。惟後市仍須關注電子為主的供應鏈庫存與終端商品的銷售情勢；其次為台幣升值對廠商毛利率的影響。富達投信認為，高利潤率與大型股受到影響將相對和緩，股票表現將相對有利。

在選股部分，電子股除光電類股外仍為主流。富達投信看好電子股三大主軸：半導體受惠中國去美化的轉單效應、5G通訊以及高速運算。以5G為例，今年5G基建與手機滲透率將進一步拉高，中國基地台上看150萬台佈建，全球5G手機上看5億支—超越去年的2億支；另外新冠疫情將加速企業數位化轉型，營運與商業模式背後對高速運算需求更加殷切，都是多年（multi-years)的投資趨勢。在傳產股方面，看好回歸正常（Back to normal）投資趨勢，相關基期低的族群的獲利與評價面可望轉佳；航運與鋼鐵報價上漲，原物料相關營運料將走出谷底。而長線聚焦主題，拜登入主白宮，得益於環保趨勢的電動車與節能等投資主題，亦是長線可留意的投資契機。

(時報資訊)