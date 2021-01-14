名嘴周玉蔻在中央流行疫情指揮中心公布個案相關資訊前，搶先在廣播節目中洩漏確診案例足跡，當指揮官陳時中被問及此事卻稱她沒有惡意，不會開罰，相較於先前國民黨議員徐巧芯公布紐籍機師足跡，指揮中心馬上交政風處調查的情形，遭質疑雙標無極限。對此立法委員鄭麗文接受《中時新聞網》專訪時怒轟：「她有什麼特權嗎?這是什麼莫名其妙的標準?」

【政新鮮】 陳時中再上節目雙標?鄭麗文譙周玉蔻有特權

鄭麗文提到，事發當時指揮中心疾管署已經向各節目頻道發出警告不能透漏確診相關資訊，但還是有人搶先爆料，她質問：「所以綠色的電台講可以，不是綠色的電台或者藍色的議員講就不可以嗎?」對於陳時中這種截然不同的對待態度，鄭痛批：「他完全不是在科學防疫，是在政治防疫，在他心中有不同的政治標準，對不同黨就用不合理的嚴苛標準對人」。

圖為衛福部長陳時中。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

此外疫情指揮中心早已得知爆發院內感染的消息，卻遲至隔天下午才公布，使人心惶惶，紛紛揣測是哪家醫院。鄭麗文表示，會造成民心不安的原因就是因為陳時中的判斷有問題，雖然他的考量是怕引起民眾恐慌，但資訊越不透明反而會讓老百姓越緊張，不如第一時間就把資訊如實的告訴大家。

鄭麗文進一步指出，陳時中是過度的控制資訊，他如此封閉訊息並沒有法源依據，且從各方面可以看出指揮中心的內部依然是亂成一團，造成所有資訊都在混亂、延遲、不一致、矛盾，甚至是隱蔽當中，已經嚴重打擊使指揮中心的信用，讓人民不知道該不該相信你，鄭麗文認為這絕對不是防疫的聰明作法。

(攝影/范佐意、剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)