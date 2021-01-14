平鎮警方查獲販毒集團，起出2.6公斤K他命。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市平鎮警方2020年底查獲一起毒品案，持續追溯毒品上游，檢警13日分別在平鎮區快速路及楊梅區青山一路民宅，逮捕34歲鄧姓男子為首的販毒集團，起出400萬元共2.6公斤K他命，共5男2女集團成員被移送法辦。

平鎮警分局偵查隊長陳麒益表示，平鎮警方與刑事警察局共組專案小組在，2020年12月初，在中壢區查獲994公克高濃度K他命毒品及毒品咖啡包，專案小組發現僅送貨的嫌犯身上有大量毒品，背後應有販毒集團供應貨源，經分析比對追查上游，確認34歲的鄧姓男子經營販毒集團。

員警發現，鄧男平日身擁大量毒品，提供大桃園地區K他命及毒咖啡包販賣，為了防人耳目，鄧男出門經常變換交通工具，同時在平鎮及楊梅區各設有窩藏點，由同夥進行毒品分裝及運送。專案小組持續跟監佈線，掌握主嫌行蹤立即收網，一舉查獲到案。

包括刑事局、宜蘭縣警局、保二總隊及平鎮警方組成專案小組追查，成功逮捕包含鄧男在內共5男2女，查扣價值400萬元的K他命31大包，總重量2600公克，另還有毒品咖啡包1400公克、電子磅秤2台、販毒帳冊、點鈔機1台及販毒用聯絡手機。鄧男坦承販毒卻無法說明毒品來源，對專案小組的訊問避重就輕，7嫌均依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時 )