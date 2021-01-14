北榮院長由許惠恒接任，外界質疑蘇揆八爪章魚介入，蘇揆下午在茶敘時證實，邀請許惠恒是借重其經驗，但先前不認識許，而北榮副院長陳適安轉往中榮，希望相關經驗帶動中部地區的治療等工作績效。

蘇揆證實約見許惠恒了解相關想法，並說許是所屬領域的權威，但先前從未見過許，甚至見面還問許是哪裡人，他說恆春人，他也是第一次聽到，另外，他還有雙胞胎弟弟叫許惠春，這些都是他第一次聽到。

蘇揆說，北榮原來的2位副院長各界看好，都也是各該領域的權威，所以3位都是非常好的人才，不過，「常常一個位子就會出現這個樣子的狀況」 ，所以非常期待這麼大的北榮要有經驗且受敬重的人出來領導。因此，他最後安排台中榮總許惠恒在2任屆滿、做出非常好的成績後，請許來主持台北榮總，而北榮副院長陳世安到中榮去，則希望相關經驗帶動中部地區的治療等工作績效，之所以約見許，也是希望這麼大的醫院，希望和新的領導人談談，並把自己經驗分享，結果圓滿，感謝3位當事人。

(中時 )