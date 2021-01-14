有酒駕前科的池姓男子，去年8月再次酒駕，為了逃避警察臨檢，從台北市萬華區一路危險駕駛到南港區，甚至逆向開上高速公路，所幸未造成他人傷亡。台北地院審結，依妨害公眾往來安全罪判池男6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，池男2019年間就因酒駕被判刑4月，易科罰金12萬元執行完畢，卻不知悔改，2020年8月10日晚間又酒後上路，在萬華區環河南路、和平西路遇警臨檢。他為躲避警察加速逃逸，一路超速、蛇行，到了南港區後，更逆向開上北二高，並違規迴轉，最後棄車逃逸。

池男事後被逮，承認為了躲避酒測逃逸。法官認為，池男的行為已威脅其他用路人的安全，也造成執法人員危險，耗費社會成本甚鉅，且為累犯，加重其刑後判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。

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(中時 )