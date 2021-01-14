國民法官法將於2023年1月1日上路，屏東地院預作準備，於14日起一連2天試辦模擬法庭，從千人海選名單中最後挑出6位國民法官，將為一起虛擬殺人未遂案件進行審判，屏東地院院長吳進寶直言，審理過程順利與否，在選任國民法官階段最是關鍵。

屏東地院從縣政府民政處提供的1000多名樣本中，先挑選出500人，透過信件往返詢問參與意願，並隨機選出40人，再經過檢察官與律師隨機詢問題目，最後選出6人，成為這次案件的正式國民法官，將全程參與模擬審理、評議、科刑到判決等程序。

6位國民法官將與3名職業法官進行集中審理，吳進寶認為，選任國民法官過程是整個案件判決是否順利關鍵，如果選得好，成功機率就超過一半；他也透露，若能兼具心理學、社會學與廣告行銷學素養，便較能勝任國民法官一職。

未來法官與國民法官在審判前，均不會接觸卷證，所以沒有資訊不對等問題，吳進寶表示，審判長未來將著重訴訟時的指揮，如何隨機應變，且讓素人在短時間內瞭解案件全貌，對於職業法官來講都是挑戰。

一名陳姓社工特地報名擔任國民法官，他說，過去輿論常會針對判決評論承審法官是恐龍法官，但沒有實際參與審判，其實並不客觀，因此決定自己來嘗試，也期盼未來判決都能更貼近民意與事實。

(中時 )