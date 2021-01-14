台灣在2010年通過「人體生物資料庫管理條例」後，奇美體系在永康及柳營院區都有設置，柳營奇美雖然是區域醫院，收案檢體超過永康醫學中心，也對醫學研究產生貢獻，包括開發出口腔癌唾液快篩試片等。（莊曜聰攝）

台灣在2010年通過「人體生物資料庫管理條例」，規範相關規定後，奇美醫院在2012年設立生物資料庫，在取得病患同意及授權下，保存檢體及醫療資訊，全台目前共有33家醫療院所加入，目前奇美醫院保存的血液、腫瘤檢體已近1萬4000例，其中口腔腫瘤是數量最多的樣品之一，相關機構也藉此研發出唾液快篩試片，已經進入人體實驗階段，未來民眾在家就能檢測出是否有癌徵。

奇美醫院的人體生物資料庫在永康及柳營院區都有設置，其中柳營奇美也是全台區域醫院等級中，唯一設置人體生物資料庫的，且多年下來收集的檢體數量，還超過永康總院，這些血液、腫瘤檢體在生物醫療研究上十分珍貴，可提供學術界及產業界申請研究運用，多年來也產出3件重要專利。

柳營奇美醫院牙醫部部長蔣維凡表示，奇美人體生物資料庫中口腔腫瘤數量相當多，透過負80度的冰櫃及零下120度的液態氮保存，包含癌症前期腫瘤和多樣化的口腔癌病灶，可提供口腔癌畫完整過程面的檢體型態，對台灣在口腔癌診療研究上有極大助益。

蔣維凡說，奇美醫院從2012年起就與長庚大學合作「口腔癌生物標識研究計畫」，以免疫檢測方法開發唾液快篩試片，在癌化篩檢的臨床試驗準確率有9成以上，並取得大陸、台灣、印度、美國及歐盟多國專利，2017年完成技轉，去年拿下國家新創獎，未來產品上市後，民眾在家就能用試片檢測出是否有口腔癌疑慮，加速後續治療及事前防治。

人體生物資料庫就像腫瘤銀行，但在建構上牽涉到病患個資及意願問題，但對整體醫學研究的確有幫助，奇美醫院醫師也願意主動告知病患，提供檢體可以幫助更多人，因此多年來成效相當不錯，且透過檢體取得，也發現特定疾病好發率高，在社區的行動醫院及保健宣導時加強力道，與民眾保健相輔相成。

(中時 )