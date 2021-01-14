康健人壽13日公布「新冠肺炎疫情的全球影響研究調查」，此調查為康健人壽「360°康健指數」調查的一部分，從身體、家庭、財務、社交、工作五面向了解新冠肺炎疫情對台灣民眾的健康狀態影響。康健人壽指出調查三大發現：一是疫情後各項指數先升後降，近半數國人對維持當前生活水準有疑慮；二是職場女性隨時待命、工作壓力大；三是新常態下首重健康保障。

「新冠肺炎疫情全球影響調查報告」調查範圍包含台灣在內的全球11個國家與地區，因應新冠肺炎疫情，除了身體、家庭、財務、社交、工作五大面向外，新增居家工作、新常態（new normal）、遠距醫療及孤獨感（loneliness）等面向，透過階段性的持續調查追蹤，了解疫情前（1～2月）、疫情期間（7～8月）及全球第二波疫情爆發後（9～10月），全球和台灣民眾健康和幸福狀態的改變以及影響。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，面對大環境的不確定性，發現台灣康健指數在疫情發生後有明顯變動，特別是在全球第二波疫情爆發後，台灣民眾各面向指數皆開始下滑，顯示台灣雖因防疫有成未受到疫情嚴重影響，民眾仍對未來抱持一定程度的憂慮。調查中也發現，疫情開始後，近七成國人因此更加重視健康醫療相關服務，健康意識抬頭，且因為疫情培養出新常態下較為健康的生活型態。康健人壽將會透過調查，持續追蹤新常態下國人全方位健康狀態，並依此提供滿足消費者需求的健康醫療保障方案及服務，讓消費者擁有更健康、更幸福及更安心的未來。

去年7～8月國內疫情獲得有效控制，還能以口罩外援其他國家，康健指數整體上升至57.8分，贏過韓國及香港。到了10月，全球局勢、疫苗發展前景仍不明朗，總分表現下滑至54.5，比疫情前更低，排名只贏過韓國。在全球第二波疫情爆發後（9～10月）全球整體康健指數分數最低的五個國家和地區排名依序為南韓（53.6）、台灣（54.5）、香港（56.8）、新加坡（58.1）、英國（58.7）

各面向健康指數在不同時間點亦呈現起伏，變動較為明顯的為身體、家庭兩面向，7～8月時調查的指數較疫情前更佳，分別達54.8及61.2；相對地，9-10月時分別為50.3及56.4分，下滑幅度在各面向中最明顯。財務面向下降幅度雖然較為平緩，但仍然是各面向得分最低，全球第二波疫情爆發後（9～10月）僅46.3分，相較於疫情前47.8分表現更低。相比男性在疫情前後表現持平，女性受訪者的財務指數也有先升後降的趨勢，7～8月時上升至48.1分，到了9～10月下滑至43.5分，甚至較疫情前45.5分更低。此外，對於自身財務狀態能否維持當前生活水準，9～10月也有近半數國人感到有疑慮。

在台灣，隨著人們紛紛回到辦公室上班，調查中顯示上班族最擔憂「疫情再次爆發」，其次則為疫情對工作帶來的限制，包含維持社交距離、無法共進午餐、需戴口罩等。9～10月隨著歐洲地區疫情再起，前景未明，也引發對於工作穩定性以及職涯發展的憂慮，台灣整體工作面向得分較7～8月時下降2.6分。

進一步分析職場工作者表現，相較於男性表現持平，女性不只整體工作健康得分下滑，對於薪水、工作穩定性、職涯發展也更為憂慮。而職場女性「隨時待命（Always On）」以及「在周末工作」的情況在9～10月明顯增加。在不合理的工作量及過長工時下，受訪職場女性在工作、生活間較難取得平衡，有工作壓力者也更多。

疫情不僅衝擊了各個面向，也形塑了台灣人在新常態下的生活。無論是年輕世代（18～34歲）、三明治族（35～49歲）還是準退休族（50歲以上），在疫情發生後都養成戴口罩及減少戶外活動的生活方式，防疫已然成為全民共識。排名第三的保護自身健康行動在不同時間點則有不同的表現，年輕族群除了「培養新興趣」外仍持續維持「新增運動習慣」，準退休族（50歲以上）的重心則從在「陪伴家人」（7～8月）轉向到「新增運動習慣」（9～10月）。

全球第二波疫情再起也引發擔憂，在9～10月時，台灣人認為自身財務在「照顧自身及家人醫療需求」以及「對抗外在經濟與政治環境影響」較為不足。除此之外，上班族期望雇主在疫情期間提供的協助以「加強健康保險保障範圍」排名第一，可見國人相當重視「超前部署」，預先強化健康保障為未來的變化做準備。

康健人壽持續洞察市場趨勢及挖掘消費者需求，量身打造新一代「醫定健康」定期健康保險，醫療保障完整涵蓋住院、手術、處置、法定傳染病及負壓隔離病房。針對法定傳染病提供免等待期並給付10倍保險金額之法定傳染病慰問保險金，讓保戶享有最即時的醫療照護。「醫定健康」也納入時下健康外溢概念，提供體檢結果達標之保戶每年可享約10％保費折扣（適用於投保年齡16歲以上且健檢體位結果為A+者），陪伴保戶一起採取行動實現全方位身心健康的新常態生活。

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