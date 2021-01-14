高雄銀甲特 15日上市交易 17:312021/01/14 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所公告，高雄銀甲種特別股現金增資股款繳納憑證（2836A）自15日開始上市買賣。 證交所指出，該公司發行的特別股中英文簡稱、產業類別、上市代號、上市有價證券種類、數量（股）等相關資訊如下，股票中文簡稱為高雄銀甲特，股票英文簡稱BOK-PSA，產業類別為金融保險業，股票代號2836A，上市有價證券種類屬特別股，上市有價證券數量4,000萬股，公司營利事業統一編號79854797。 港股上市熱 快手、B站趕進度 隔2天急轉彎 盈富基金恢復投資遭美制裁股 (工商 ) #高雄銀 #簡稱 #上市有價證券 #甲特 #特別股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦VIX淨值走低 留意下市風險 04:102021/01/14 證券．權證 饗賓加速擴張 今年要開15家新店 11:522021/01/14 生活 天玉集團高階人事調整 今年續衝首購宅市場 13:232021/01/14 財經 《日股》日經半日飆392點 再創30年新高 12:162021/01/14 財經 警界大調動 6都3警局長換人 04:102021/01/14 社會新聞 工具機景氣Q2回升 年增幅衝2成 04:102021/01/14 產業特刊 《日股》曾逼近兩萬九 日經再收30年新高 15:402021/01/14 財經 台幣連二漲 盤中升值逾5角 04:102021/01/14 財經要聞 《類股》美紓困規模欲小不易 比特幣恐死灰復燃 11:592021/01/14 財經 《國際金融》拜登將送大紅包 美元續揚 14:322021/01/14 財經 南市偏鄉9校600生 體驗偽出國的美感輕旅行 14:102021/01/14 寶島 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 法說送大禮！強攻先進製程 台積電2021資本支出暴增6成 - 財經 聯發科旺到爆 董座送17億大紅包 員工爽領10萬獎金 - 財經 拚晶片自主 華為砸錢20家半導體 深圳藏秘密武器 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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