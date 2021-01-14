證交所公告，高雄銀甲種特別股現金增資股款繳納憑證（2836A）自15日開始上市買賣。

證交所指出，該公司發行的特別股中英文簡稱、產業類別、上市代號、上市有價證券種類、數量（股）等相關資訊如下，股票中文簡稱為高雄銀甲特，股票英文簡稱BOK-PSA，產業類別為金融保險業，股票代號2836A，上市有價證券種類屬特別股，上市有價證券數量4,000萬股，公司營利事業統一編號79854797。

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