國際美元走強，台股漲高回檔整理，外資偏匯出效應，新台幣實質匯率轉弱，盤中最高價雖仍來到27.96元，但低於前一個交易日，尾盤央行照例進場調節後，收在28.467元兌1美元，貶值2.2分，終結連續二個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量8.06億美元。

外匯交易員指出，由於美元轉強使得主要亞幣的韓元、人民幣均走貶，尤其台股漲高後獲利了結出籠，外資也賣超89億元，加上護國神山台積電發放近650億元現金股利，外資拿到股利進場買匯準備匯出，均讓新台幣升勢暫歇，但出口商農曆年關前拋匯需求仍在，提供新台幣支撐，尾盤還是靠央行作價調節後小幅收貶。

外匯交易員認為，日前央行盯上出口商異常拋匯後，近三個交易日匯市量能回歸健康結構，且外資領取台積電現金股利若偏匯出，及美元延續反彈，均有利壓抑新台幣升勢，央行進場穩定匯率也能稍稍鬆口氣。短線關注美國總統交接後，新政策方向出爐，提供金融市場新的指引，牽動外資動向，並接影響新台幣後續升貶。

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