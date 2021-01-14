有立委提案要求台中電廠汰除老舊燃煤機組，台電14日表示，尊重立委提案，也相信台電與各界對於改善空污的目標一致。多年來台中電廠透過各項努力，已在減煤、減排上獲得進展，未來台電希望透過新增燃氣機組，讓空品改善成果能延續下去。

台電強調，「增氣作為改善空品的解方」，已經成為社會各界的共識，一直疾呼希望燃煤機組提前除役的台中市政府，也表態不反對新增燃氣機組。台電誠懇呼籲，既然目標一致，雙方也存在共識，沒有理由不能攜手合作，讓台中電廠新增燃氣機組早日上線。

台電說，台中電廠對於友善環境，一直全力以赴，從配合空品預警降載、全廠停止火力全開、環保停機，到去年10月以來的擴大自主減煤，各項減煤與減排措施隨著供電情勢趨於穩定而逐年精進，用煤量連年下降，從最高峰103年1839萬公噸，至去（109）年已降為1229萬公噸，大減超過600萬公噸，排放量更是減少將近6成。未來新增燃氣機組上線後，用煤量與排放量可望再降，空品改善的成果能獲得延續。

台電指出，台中電廠未來新增2部燃氣機組後，將採取「2氣6煤」運轉模式，不特定4部燃煤機組轉為備用。燃煤機組轉備用後，如果遇到下列狀況便不會啟用：第一，空污季期間不使用，第二，空品AQI如果大於100不使用，第三，備轉容量率大於8%不使用。換言之，備用機組實際啟用的機率極低。就算真的啟用，4部最多使用2部。過去台電提出的環保承諾，一直是「說到做到」，未來更是如此。

台電表示，不特定4部燃煤機組轉為備用，且啟用條件受到重重限制，只在少數特殊緊急狀況下才能使用。如此既能減煤減排，也能保有調度彈性，備用機組如同車子的備胎，平時幾乎不會使用，但有緊急狀況的時候就可以救急。

台電強調，台中電廠既有燃煤機組距離屆齡除役均尚有10多年，正值中壯年，且機組陸續進行空氣污染防制設施改善工程，屬於可兼顧穩定供電與環境保護的良好機組。其中1至4號機更於去年初即已完成改善工程，排放表現符合國家及市府現行加嚴標準。台中電廠的機組，絕非部分人士口中的「老舊機組」。

台電表示，台電與社會各界有「改善空品」的共同目標，有「增氣」的共識，且現役的燃煤機組有不特定的4部轉為備用，比將固定的4部機組除役更有利於電力調度及空污防治，現在只希望各界能支持台電的雙重努力，合作「共推新燃氣，延續好空氣」，讓台中電廠新增燃氣機組早日上線，也讓減煤、減排的成果能夠進一步延續。

(工商 )