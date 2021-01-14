張可昀（小甜甜）日前宣布懷孕3個月、閃嫁小5歲圈外男友，雙喜臨門升格人妻人母，14日出席民視過年節目《民視第一發發發》錄影，在短劇「嬉遊記」搞笑扮演「豬八媚」。她透露，懷孕後好處是可以不用忌口，以前大家總問她是不是孕婦，讓她覺得沒禮貌，但現在可以大方說「我就是啊」，在停車場也能停婦幼停車格。

懷孕三個月開始有孕吐？她不改幽默：「因人而異，看到帥哥就好了，小孩會分辨美好」，雖還不知小孩性別，她喊話希望是女孩，從小到大可以一起穿母女裝，若生兒子也可以，健康平安最重要。目前她沒特地量體重，但透露以前愛吃炸，現在炸物很反胃，倒是以前不常碰澱粉，現在卻很愛吃。

小甜甜挺著3個月孕肚14日出席民視過年節目錄影。（民視提供）

小甜甜近期手上有2外景節目，會因懷孕受影響？她說還好，有個節目主要介紹美食，不會太激烈，不會有限制，也讚製作單位貼心，要她動作別太大。不過剛剛她踩過地板時，工作人員誤以為地板在震，讓她有點尷尬。

小甜甜讚老公貼心，幫忙分擔家事，也不希望她動來動去，積極想攙扶她，某天對她說「怕過不了多久會扶不起來」，小甜甜正驚訝時，老公才急忙解釋「不是講你，是講小孩」。公佈喜訊後收到許多好友祝福，好姐妹王宇婕當天陪小甜甜登記當見證人，她虧王宇婕「從頭哭到尾，人家還以為新娘是她」，更笑說王宇婕急忙在戶政事務所拿板子拍照，她心想：「主角不是我嗎？」

《民視第一發發發》經典爆笑短劇「嬉遊記」14日錄影。（民視提供）

(中時 )