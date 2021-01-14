美國駐荷蘭大使胡克斯特拉近日會晤台灣駐荷蘭代表陳欣新，在荷蘭引起注意。荷蘭媒體近日報導這在海牙創造了外交先例；另中國駐荷蘭大使館表達不滿強烈譴責。

美國國務院1月9日宣布取消美台交往限制，隨後美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）率先在11日邀請陳欣新前往大使館會面，並在社群媒體發文表示這創造了歷史，以行動力挺台灣。

荷蘭民眾報（De Volkskrant）網路版1月12日以駐荷代表「拔得頭籌」與美大使會晤為題報導此事，表示這在海牙創造了外交先例。並提及胡克斯特拉推文「今天我們締造了歷史：在我們大使館會晤了台灣的陳代表」。另陳欣新也發文「很高興且榮幸能拜會美國大使館，這是個人外交生涯的頭一回。」

民眾報指出，陳欣新是台灣派駐荷蘭最高階的代表，實際相當於大使層級，但若以大使自稱，中國將會解讀成台灣已經正式以國家地位自居。而中國威脅若台灣獨立將採取武力行動，事實上不論是台灣參與國際運動賽事，或是新版的台灣護照，任何含有獨立意味的動作都會引起北京高度不悅。

報導說明，台灣在國際上受到孤立，正式大使級會面，對台灣外交是項突破。只有少數國家和台灣維持外交關係，大多數國家則與中華人民共和國建立外交關係。美國川普政府在下台前，解除了美國外交官員和台灣的交往限制，指先前限制是為了安撫中國北京當局。

另外，美國在大使館會晤台灣代表引起中國反彈。中國駐荷蘭大使館13日表示，堅決反對美方舉動並強烈譴責，指美國政府在台灣問題向中方做出過嚴肅承諾。依1978年12月16日建交公報，美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，美方應該言而有信，不以任何藉口曲解和背離。

(中央社)