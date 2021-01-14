美國有線電視新聞網(CNN)報導，曾角逐民主黨黨內總統初選的臺裔第二代企業家楊安澤，13日正式宣布已完成填表登記，將競選紐約市長。身為臺灣移民之子、擁有長春藤名校學歷的楊安澤若成功當選，將會紐約市首位亞裔市長。

楊安澤在推特上表示，25年前搬來紐約。長於斯、戀愛於斯，還在這裡成為父親。當看到紐約市有如此多創痛，令他心痛不已。「讓我們一同為紐約市的未來奮鬥，好讓我們可為此感到驕傲」。

I moved to New York City 25 years ago. I came of age, fell in love, and became a father here. Seeing our City in so much pain breaks my heart.



Let’s fight for a future New York City that we can be proud of – together. Join us at https://t.co/TGnxwuBiHB pic.twitter.com/n9zxPybgbh — Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) January 14, 2021

CNN指出，目前宣布出馬角逐紐約市長的人，紛紛聚焦於紐約市因大流行而產生的問題，包含失業率直線上升，貧困與饑餓人口增加，而預算的緊縮更可能讓下一任市長大幅削減公共部門的工作機會。

因此，楊安澤政見聚焦於基本收入的提升，以及更容易取得的醫療體系服務。甚至，其表示將執行美國有史以來最大規模的現金紓困，以助紐約一臂走出大流行的陰影。

楊安澤2020年爭取民主黨黨內總統提名，不過最終於同年2月宣布退出選舉。僅管在紐約市住將近25年，但當時他仍表態無意競選紐約市長。然而，隨著新冠肺炎蹂躪紐約市，每天都有上百人死於大流行中，讓他決定在危急存亡時刻挺身而出。

他表示，在大流行期間父母仍要工作，但小孩卻在家裡上著遠距教學。綜觀2020年，這已成普遍現象，並引起家長的不滿。

民主黨黨內初選將於6月22日舉行，由民主黨登記選民選出代表民主黨參選的候選人，而紐約市長選舉將於11月2日正式登場。目前表態參選者已有10多人，包括前花旗集團高管麥奎爾(Ray McGuire)、布魯克林區區長亞當斯(Eric Adams)、紐約市審計長史特林格(Scott Stringer)，與曾任白思豪律師的民權律師懷禮(Maya Wiley)。

(中時新聞網)