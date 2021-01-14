巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣政府農業處自然生態保育科14日中午12時許接獲通報，指通霄鎮通灣里靠近海邊的產業道路上，有1具石虎遺體，保育人員趕抵現場將石虎遺體帶離，並送往位於南投縣的特有生物研究保育中心，交由獸醫師檢查，保育科證實，這是今年第1起石虎死亡通報，事發地附近路段過去曾發現路殺。

苗栗縣有民眾14日清晨6時許，行經通霄鎮通灣里靠近海邊的1條產業道路，赫然發現地面躺著1具石虎遺體，石虎的部分皮毛溼透，且身上疑似有咬痕，民眾將照片PO網引起網友議論紛紛，有網友直指就是被狗群咬死，不過對於這項揣測，縣府態度保留，認為應交由專業獸醫師進一步檢查才能確認。

農業處自然生態保育科指出，這起石虎死亡案件發現地點為石虎棲地，平常就會有石虎出沒，而在發現地點附近的台1線129公里處，2019年也曾有石虎路殺案件記錄。保育人員14日接獲通報後趕赴現場，發現石虎遺體已在路旁草叢中，研判是有民眾不忍石虎遺體在道路上，暫且將遺體移動至草叢。

自然生態保育科科長張葦表示，同仁到場發現石虎遺體時，遺體外觀與民眾提供的照片相同，目前石虎遺體已送往特生中心，石虎的性別、年齡、傷勢及死因，皆須由專業獸醫師檢查後提出確切報告，而這起案件的確為今年苗栗縣接獲的第1起石虎死亡通報。

(中時 )