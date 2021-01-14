薪傳歌仔戲團2021年年度大戲《昭君･丹青怨》，可謂是疫後重生，將於1月16日、17日在台中國家歌劇院登場，並以「三幅丹青誤一生」串起歷史美女王昭君的傳奇。薪傳劇團藝術總監廖瓊枝14日表示，王昭君出塞和番來化解戰爭、換取百姓安寧生活，也帶給我們新的啟示，目前劇場能正常運作是很多人犧牲合作的成果。
台中國家歌劇院在14日舉辦的彩排記者會中表示，《昭君･丹青怨》由廖瓊枝口述經典劇目《昭君和番》，由編劇蔡欣欣將此連台大戲去蕪存菁重新詮釋、王友輝跨界執導，講述王昭君與漢王、番王間的情愛糾葛。劇中女主角王昭君，由傳藝金曲獎得主張孟逸飾演；漢王則由當家小生江亭瑩演出；傳藝金曲獎得主古翊汎則演繹癡情守護王昭君的霸王角色。
王友輝指出，美人圖左右了王昭君的命運，因此希望以「古畫」的感覺呈現王昭君的故事。此劇原定於2020年6月在台北首演，因疫情而取消演出，製作團隊意外獲得長達一年的排練、磨戲，難得有相對奢華的時間來進行修改，讓演出更臻完善。
改編自歌仔戲經典劇目的《昭君．丹青怨》，是廖瓊枝多年來期盼能搬上舞台作品，也是她在過去內台時期的拿手戲。蔡欣欣表示，「這齣戲也象徵廖老師對歌仔戲的大愛，透過這齣戲以戲帶功，讓廖老師所培育的歌仔戲薪火，代代相傳下去。」
(中時 )
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