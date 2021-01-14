台中捷運公司與北捷局、川崎重工等工程人員進行升級軸心更換作業。（中捷公司提供／林欣儀台中傳真）

台中捷運列車在軌道上行駛的畫面將再現！為解決中捷列車連結器軸心斷裂與設計問題，工程廠商川崎重工向法國訂製升級版軸心、已全數運抵北屯機廠並開始進行更換組裝，首列更新完成的列車14日開始上正線運轉測試，但中捷強調，仍須待捷運故障審查委員會通過後才能恢復通車時程。

台中捷運綠線去年11月開始試營運，卻短短6天就發生連結器軸心斷裂的重大事故，試營運及原訂通車時程緊急喊卡；經送檢測，發現軸心強度不足且與原設計不符，川崎重工緊急向法國訂製39支新軸心，經送檢測後進行更換作業。

中捷公司指出，新訂製的升級版軸心是分兩批運抵北屯機廠，北捷局各從中抽測1支，分別送到台灣檢驗科技公司、金屬工業研究發展中心檢驗；升級版的軸心因經過重新優化，組裝工法也隨之調整，特別增加半永久連結器組件安裝，避免發生垂直運轉不順導致軸心卡住的情況。

中捷強調，重新強化的軸心強度全面升級且改變軸心設計型式，列車完成更換後將在測試軌測試運行100公里，之後進廠檢查，確認無異常再進行正線營運模擬的300公里測試；而首列完成軸心升級更換的列車昨天首發上正線運轉測試，中捷董事長林志盈等人特別到場視察整備情況。

林志盈表示，接下來將陸續將進行其餘17列車的升級軸心安裝及測試軌測試、正線測試等作業，等全部完成正線運轉測試後，會再將列車調回維修廠進行體檢、確認所有設備是否都正常運轉；根據北捷局提出的測試計畫，將於2月2日完成18列車的軸心升級與正線測試作業。

中捷列車事故發生後，北捷局及台中市府各自成立調查委員會，中捷強調，川崎重工日前已對2個委員會進行現場試裝程序展示與說明；至於何時可恢復試營運時程？將待台中市府捷運故障審查委員會審議升級軸心的測試結果與故障原因分析是否一致，並確認安全無虞。

(中時 )