倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開低震盪拉回整理，終場下跌62.79點，跌幅0.39％，收在15,707.19點；櫃買指數亦同步拉回0.75點，跌幅0.39％，收在187.91點；三大法人進出方面，外資轉賣89.27億元，投信轉賣22.62億元，自營商續買15.95億元，惟外資法人於台指期賣超5,384口多單，累計淨空單部位為28,118口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

雖台股累積漲幅已大，確實令部分投資人感到「高處不勝寒」，不過，觀察上市櫃公司營收表現，受惠於iPhone 12追單、遠距商機帶動，繼2020年12月營收續繳出3.66兆元的亮麗成績單，月增3.07％、年增14.1％；累計全年營收達35.46兆元，年增1.14％，同步改寫歷史新高。

展望2021年，除原先5G、人工智慧、資料中心等產業持續穩步上揚外，還包括電動車、塑化、鋼鐵等產業亦紛紛走出景氣谷底，股市可望持續上演「金牛」行情，加上資金效應持續延燒、內資大戶心態偏多積極、外資買盤歸隊，均顯示台股後市行情仍不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的台積電，預估全年獲利上看逾2股本，外資圈調升評等及目標價，雖14日股價拉回整理，惟配合趨勢走多、內外資法人心態積極偏多不變下，只要量價不失控，後市仍有上漲機會。

選股方面，雖台股14日權值股台積電漲多拉回，鴻家軍亦由鴻海領軍，鴻準、廣宇、乙盛-KY、正達、樺漢，及驊訊、和碩、車王電、麗清、倉佑、佳凌、漢磊、旺玖、愛普、晶豪科、同欣電、敦泰、陽明等，維繫市場人氣不墜。

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