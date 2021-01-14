逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚

運達投顧分析師洪任浚表示，台積電（2330）14日舉行法說會，股價先行修正反映，盤面焦點再度回歸鴻海（2317）與集團電動車族群，包括廣宇、乙盛-KY、樺漢均攻上漲停，可見類股間輪動速度相當快，若一昧追價強勢股，風險相當高。

護國神山台積電法說會，將公告第四季獲利達5.5元，創下單季新高紀錄，符合市場預期。第一季預估為產業淡季，營收維持小幅增長0.1～2.5％，毛利率則會下滑50.5～52.5％，成長力道相對少了許多。不過，資本支出方面仍是大亮點，市場預估值落在200億元美金，而台積電預估將提高至280億元美金，年增逾四成。

台灣半導體設備族群仍有相當大的成長空間，產業方面，除原先的智慧型手機、高速運算等產業維持強勁需求，連帶車用市場亦出現強勁復甦力道。因此，台積電預告了未來台股的重要方向，將落在車用市場方面。特別在新冠疫情趨緩後，不論是燃油車、電動車，乃至去年受到較大傷害的車用零組件，有望恢復往日榮景。

個股方面，本周納入投資組合的桂盟，歐美疫情仍嚴峻，自行車銷售成長，12月營收成長四成，股價仍處相對低檔區。

選股方面，宇隆近期切入自行車與變速箱產品，搭上電動車成長熱潮。以過去歷史獲利能力而言，每股盈餘皆維持在5元之上，即使遇到疫情影響，前三季也都有4.36元的獲利，12月營收亦創下新高，股價進入量縮整理，維持月線於之上整理，仍算是相當便宜。

(工商 )