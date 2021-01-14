啟發投顧分析師楊基政表示，台股14日由於台積電拉回整理，終場小跌0.4％，收在15,707點。盤面車用族群仍強，相關應用題材持續發酵，類股呈現輪動架構，元月行情陸續轉為個股表現，操作上切勿追高殺低。

個股方面，和碩切入特斯拉充電樁供應鏈，與台達電分食訂單，股價急起直追；鴻海與吉利控股組合資公司，跨足車用企圖心強，集團股廣宇、鴻準、乙盛-KY紛紛表態上攻。

此外，本周納入投資組合的倉佑，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，股價後市可望持續攻高。

(工商 )