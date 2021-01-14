逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/01/14 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股14日由於台積電拉回整理，終場小跌0.4％，收在15,707點。盤面車用族群仍強，相關應用題材持續發酵，類股呈現輪動架構，元月行情陸續轉為個股表現，操作上切勿追高殺低。 個股方面，和碩切入特斯拉充電樁供應鏈，與台達電分食訂單，股價急起直追；鴻海與吉利控股組合資公司，跨足車用企圖心強，集團股廣宇、鴻準、乙盛-KY紛紛表態上攻。 此外，本周納入投資組合的倉佑，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，股價後市可望持續攻高。 台積今發股息 添柴火 台積電殺破600元大關 台股下跌逾百點 (工商 ) #鴻準 #台達電 #和碩 #鴻海 #廣宇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》車電獨「鴻」 護守15700點 14:152021/01/14 財經 今日股市備忘錄 04:102021/01/14 證券．權證 《盤中解析》「積」情消退 鴻家軍駕電動車搶主流 11:082021/01/14 財經 台積首見 6字頭 台股拚萬六 04:102021/01/14 財經要聞 《集中市場》「積」情冷卻 三大法人賣超95.94億元 15:232021/01/14 財經 《熱門族群》尬電動車 和碩搭特斯拉、鴻海乘Apple Car 10:002021/01/14 財經 超微新品 台積7奈米全包 04:102021/01/14 財經要聞 市況熱 環球晶矽晶圓 全年看漲一成 04:102021/01/14 證券．權證 10強助攻 元月行情給力 04:102021/01/14 證券．權證 鴻海、吉利 打造電動車新代工 04:102021/01/14 財經要聞 熱錢席捲半導體 外資喊進3＋4 04:102021/01/14 證券．權證 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 法說送大禮！強攻先進製程 台積電2021資本支出暴增6成 - 財經 聯發科旺到爆 董座送17億大紅包 員工爽領10萬獎金 - 財經 拚晶片自主 華為砸錢20家半導體 深圳藏秘密武器 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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