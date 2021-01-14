針對有立委質疑台塑石去年12月11日在六輕麥寮港碼槽區發生漏油事件卻未通報，台塑化說明表示，此案件未達「水污染防治法」第28條污染水體應通報的要件，且此案儲槽區已設夯實級配層及防溢堤等兩道防護措施，可有效阻絕及侷限漏油，無影響地面及地下水體，也迅速完成即時處置。不過日後若發生類似漏油事件，除採行應變措施外，也將通報相關主管機關。

台塑化指出，依照「水污染防治法」第28條規定，事業或污水下水道系統設置之輸送或貯存設備，其有疏漏致污染水體者，須於事故發生後三小時內，通知當地主管機關此案。

這次是儲槽熱油循環時，因鄰近儲槽進行管線改造工程，導致船用燃油從不常使用的共管閥件流出，並流至防溢堤內。

因儲槽區已設夯實級配層及防溢堤等兩道防護措施，可有效阻絕及侷限漏油，無影響地面及地下水體，經當班主管採取停止運作、抽油及刨除處置措施，認在控制範圍，且未達前述污染水體應向主管機關通報要件。

針對立委指台塑化自行挖除土壤，且自行清運焚化。台塑化解釋，防溢堤內土壤沾有船用燃油，已依雲林縣環保局核備廢棄物清理計畫書中污泥混合物（廢棄物代碼D-0999），委託合格清運廠商及處理廠商，相關紀錄皆有依法上網申報，並無隱匿意圖。

另，目前現場尚未回填土方，且於2021年1月13日亦配合雲林縣環保局執行土壤及地下水採樣作業，後續將尊重主管機關檢測結果辦理相關作業。

(工商 )