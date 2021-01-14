網路家庭（8044）旗下露天拍賣14日宣布，攜手拍付國際與凱基銀行推出專屬露天賣家的「賣家發財金」微型貸款，期望能幫助個人賣家資金周轉更靈活、協助業績成長。

網家集團董事長詹宏志14日出席活動時表示，自己期望能做這樣的服務已經想了15年，網路是年輕人建立新事業的最佳起點，在摸索的過程中會需要各樣的協助，其中也包括了資金融通上的幫助。這次的「賣家發財金」線上貸服務，當賣家有小額資金需求時，不需要準備紙本財力證明，資料皆由第三方審核，免開辦費也無需綁約，賣家隨借隨還，能真正實踐網路貸款的精神。

露天總經理曾薰儀則表示，露天站上有八成以上賣家屬個人或微型企業，每月交易金額從數萬到數百萬均有。2020年上半年最疫情嚴峻的時候，當時就發現不少個人賣家因受到供應鏈影響導致斷貨，加上手上現金水位不夠，慘澹經營甚至倒閉的不少，露天看到個人賣家的資金難處，加上疫情仍充滿不確定性，因此攜手拍付國際、凱基銀行打造普惠貸款服務，期望幫助賣家一起過年關。

另外，拍付國際營運長韓昆舉表示，長期觀察露天拍賣平台上的中小型賣家，在事業規模逐漸成長之際常有資金周轉的臨時性需求。拍付旗下支付連平台結盟露天拍賣與凱基銀行，共同推動「賣家發財金」貸款，透過支付連和凱基銀行共同發展的信用評等數據模型，提供賣家專屬方案，且優化申請流程讓線上申貸手續更加便利。這也是拍付首次以金融產品中台角色為PChome集團事業體提供服務，發揮整合綜效，未來也將致力於金融科技創新，持續滿足集團內外各式場景與用戶的需求。

露天表示，為了幫助中小型賣家資金快速周轉，露天推出專屬電商賣家的「賣家發財金」線上貸服務，當賣家有小額資金需求時，無須準備紙本財力證明，資料皆由第三方審核提供，一鍵即可搞定。除此之外，申請核貸非立即借款，賣家可於申請後隨時動用資金，若無動用則免利息，且開辦費0元無須綁約。即日起至2月22日露天加碼送百元回饋金，於活動期間內前500名成功申請核貸者，至露天登記報名，經確認後即可獲得300元回饋金。

網家近年積極搶攻金融商機，2020年第三季已完成子公司支付連以及拍付國際的整併，以拍付國際為存續公司。在消費者端，先前網家已推出針對個人貸款服務、攜手玉山銀行在Pi錢包內推出「拍享貸」信用貸款服務。

拍付國際營運長韓昆舉則表示，除了露天「賣家發財金」個人微型貸款以外，接下來也將把服務觸角擴展到保險等其他領域，現在正是加大投資力道的時候，期望能在市場中取得好成績。

網家集團金融科技事業在2020年前三季仍處於虧損狀態，累計淨損約新台幣1億元，韓昆舉表示，現在不會用虧損來作為看待相關業務的指標，現在正是加強投資的階段，接下來也期望把業務從支付擴大到保險，期望快速在市場中取得成果。

(工商 )