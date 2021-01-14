正淩(8147)聚焦MATIC(醫療、航太、運輸、工業及通訊)五大市場，與信邦(3023)共同開發產品，成果可望自今年開始顯現，其中醫療產品在心導管出貨穩定成長及高清內視鏡訂單到手下，今年醫療產品營收年成長上看20%，公司與信邦合作5G通訊產品今年也會有大幅度進展，在新產品出貨放量下，正淩總經理陳言成表示，樂觀看待今年營運。

正淩今天下午舉行法說會，儘管今天有護國神山台積電(2330)法說會，此次法說會因是信邦參與私募入股後首次法說會，還是吸引不少法人參與，信邦董事長王紹新也親自出席，展現兩家合作關係緊密。

陳言成表示，正淩原本有50%業績來自於代工(約佔24%)及標案(約佔23%)，並以醫療及通訊高頻高速相關連接器產品為主，也是國際大廠第一家代工廠，公司於2017年組織再造，並於2020年透過私募與信邦策略聯盟，聚焦MATIC(醫療、航太、運輸、工業及通訊)五大市場，開發著重高速、抗震、強固、抗衝擊及防水需求連接器，經過與信邦長達快兩年的產品研發磨合，成果有望自今年開始陸續顯現。

正淩與信邦於2018年從工業及通訊產品開始合作，目前正淩搭配信邦，無人倉儲管理與無人機相關連接器順利打入美國電商大廠，車用部分，正淩已拿到日本新幹線與中國高鐵等零件及機箱訂單，亦有中國兩大品牌新能源車的電控系統與BMS導入，在5G通訊產品部分亦可望於今年第2季到第3季開始量產合作，今年有機會有較大的營收貢獻，去年信邦佔正淩營收比重約6.1%，預估今年信邦營收佔比將會再提升。

在正淩長期耕耘醫療連接器，正淩是台灣唯一高階醫療連接器提供者，全球前15大醫療設備品牌有1/3是正淩客戶，大陸前5大心導管設備品牌正淩亦已拿到3家，第4家有機會在今年拿到；除客戶日益廣泛，由於內視鏡需要高解析度，必須用高頻方式傳輸，而HDMI連接器不夠緊密，正淩把高頻光通訊連接器裝置在連接線上，目前此產品已獲得全球3家大廠口腔、腸胃內視鏡連接器合作機會，其中丹麥廠腸胃內視鏡訂單有機會正式量產，成為推升營運新動能。

正淩表示，目前正淩心導管連接器佔營收60%，去年因新冠肺炎疫情非必要性手術都延遲，出貨受到影響，預估在疫情趨緩後，有助於相關耗材需求，預估今年醫療產品營收可望年成長20%。

隨著產品布局發酵，去年代工佔營收已降至10%，標案佔比更降至2%，產品組合優化也反應在毛利率上，正淩去年前3季毛利率36.31%，年增4.76個百分點，稅後盈餘為1941萬元，每股盈餘為0.64元，累計2020年合併營收為7.54億元，年成長9.55%。

為分散供應生產據點風險，正淩也在台灣擴產新廠，新廠將於第2季試產，第3季正式量產，預估未來營收有一半將來自於新廠。

陳言成表示，在新產品逐步進入量產下，預估今年營收成長幅度不會低於2020年，毛利率亦有機會再向上提升。

(時報資訊)