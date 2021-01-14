嘉義市港坪國小學童收成自己種的菜。（嘉義市政府提供）

嘉義市港坪國小學童創意菜名及料理。（嘉義市政府提供）

嘉義市港坪國小上菜！學童自己種菜，學期末收成各式蔬菜，大秀廚藝，煮出羅勒香菇青椒蛋、萵苣炒羊肉、沙拉番茄炒蛋等多道中式、西式創意菜，由家長會、志工團和主任、老師們評審，校長郭明聰肯定學子用心煮菜，每道菜各有特色。

港坪國小配合108新課綱環境教育，學期中進行彈性主題課程「香草天空」，學童自己種菜，並搭配時事新冠肺炎疫情，推出「防疫煮食健康吃」的廚藝料理大賽，5年級學生共19隊參賽比廚藝。

各組端出的防疫菜有「羅勒香菇青椒蛋」、「萵苣炒羊肉」、「沙拉番茄炒蛋」，還有令人垂涎三尺的「健康牛肉料理套餐」、「糖醋咕咾肉」、「三杯雞杏鮑菇」、「青梅煮馬」、「青春豆」等，巧立菜名，別具創意。

參賽學生說，自己種的菜最安全，煮起來也特別香，和同學討論參賽的菜單、準備食材，過程有趣，也留下美好回憶，吃自己種自己煮的菜也特別有滋味。

嘉義市政府教育處表示，市府推動「1年1000棵樹」計畫，為環境永續盡一分心力，種樹、養樹的過程中，更是絕佳的環境與生命教育，港坪國小配合市府植樹活動種苦楝樹，又在校內推行香草天空課程，正符合新課綱培育學生的素養教育。

(中時 )