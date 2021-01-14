蘇貞昌就職閣揆2年，前扁辦主任陳淞山指出，這段時間從香港問題掀起反中潮，到疫情肆虐全球，蘇貞昌的強勢風格，在危機社會躬逢其時，讓台灣度過驚滔駭浪，這點必須給予中上成績。但他說，隨台灣內部對疫情恐慌趨穩，外部美中關係衝突趨緩，當前民心普遍存在「相忍為國」的團結情緒會漸漸消失，蘇若續走強硬路線，民怨將從隱性變顯性，預料未來半年就是下坡期。2024若想選總統，縱使有心，也將無力。

針對蘇貞昌的施政，陳淞山說，在疫情恐慌期，社會就是需要強而有力的政府領導；而蘇貞昌果決、霸氣、強硬的性格剛好躬逢其時，讓政府能迅速解決包括疫情、開放萊豬在內的重大危機。雖然有時團隊衝太快，發言失準，衍生矛盾自打嘴巴，但面對風暴難免疏漏，整體而言，台灣暫時平安度過驚滔駭浪，「蘇貞昌表現達到中上，必須肯定。」

但陳淞山不諱言地說，過去2年，因香港問題牽動的抗中聲浪，及疫情爆發時民眾基於對疫情的恐慌而產生的團結感，都讓大環境是站在民進黨這一邊。只是，當美、中、台之間少了川普刻意製造的衝突，美國新政府停止走極端路線，台灣當局若繼續主張反中、抗中，在內部是否真能繼續獲得共鳴？

同時，獨霸的施政本來雖會引起反彈，但目前民眾因對疫情的恐慌，可以「相忍為國」，同意政府為顧全大局，在行政作為上出現兩套標準，甚至犧牲基本人權。但隨疫苗問世普及，疫情危機降低後，民眾對專斷強硬作為的忍受度必然將開始降低。

陳淞山說，只要防疫沒有大問題，大家都還能忍，這是危機社會的自然現象。但假使未來各國都取得大量疫苗，台灣疫情指揮中心說好的數量，卻遲遲沒有實質進展，甚至是讓疫情出現破口，加上目前屢屢傳出疫情資訊不透明，種種民怨的累積，一旦政府又堅持專斷獨行，終就難以避免民意反撲。

此外，萊豬雖已順利開放進口，但他強調，隨著政策執行的漏洞逐一浮現，愈來愈多人對肉品標示產生質疑，甚或經濟弱勢族群不得以買到萊豬，後續衝擊都還有待觀察。因此，未來整體環境，將反過來對蔡政府不利。

因此，陳淞山直言，當台灣脫離危機社會，而蘇貞昌卻又繼續維持獨霸、強硬路線，民怨將從隱性變顯性，預料未來半年至1年就是下坡期。

屆時，蘇貞昌是否可能進一步角逐總統大位？陳淞山說，幾乎不可能，縱使有心也無力。因為蘇被換掉的時間，極可能就是他施政滿意度走在谷底、最弱的時候，屆時黨內各派系、有志角逐閣揆、總統者都將快速浮上檯面，「他是好的救援投手，但不會是未來新的主場投手。」

(中時 )