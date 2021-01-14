蘇貞昌就職2年，民進黨北市議員梁文傑說，蘇貞昌在民進黨最糟糕時候接手，顯然抱著「死馬當活馬醫」心態，挑脫前任綁手綁腳的狀況，雖引來專斷批評，但在疫情中，就是需要這種「不溫良恭儉讓」的將軍帶兵打仗，這確實符合目前民眾需要與期待，且在短時間內，這樣格局暫時也不會改變。

梁文傑指出，黨內外確實有聲音認為蘇貞昌太獨斷，但在疫情當下，要帶兵打仗的戰場指揮官就是需要這種人，溫良恭儉讓的人反而當不了將軍；所以，或許正因這種風格，才讓蘇貞昌把閣揆做得好。

梁文傑直言，蘇貞昌接手時，是民進黨最糟糕的時候，連蔡英文的連任都面臨很大的危機，結果蘇貞昌顯然把閣揆任期當作「死馬當活馬醫」，不再像過去的行政院長綁手綁腳，而蔡英文也放手讓他去做，反而把行政團隊帶得很好。

因此，梁文傑說，有人說蔡、蘇不合，這不太正確，因為小英現在是更多時間處理外交、國防，內政反而樂得輕鬆，因為有蘇貞昌幫忙擔起來。

梁文傑判斷，從現在起至少1年內，世界疫情很難有顯著的好轉，在這樣的大格局下，他認為社會還是會比較希望由蘇貞昌這種人當行政院長。

至於蘇未來是否有機會選2024？梁文傑說，目前蘇貞昌主觀上沒意願，但拜登當選之後， 「如果未來有了選總統的想法，也沒有什麼不可以」。只是，一旦想選選舉，就勢必得討好很多人與勢力，屆時恐怕就難以把行政院長做好，兩者難以兼顧。

(中時 )