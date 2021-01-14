屏東走春熱點「潮州春節市集」擁有近30年歷史，特區標價年年創新高，而今年更不畏疫情再創天價，投標者14日以25萬標下特2區，比去年最高價高出4萬多，總標金也多出47萬多，另總租金更創紀錄破700萬，令人嘖嘖稱奇。

潮州鎮公所主祕王建元指出，今年春節市集的特區投標人數38人，相較去年的75人少了1／3，所以開標前的保證金僅700多萬，比去年的1200多萬減少近半，主因很少飲食類攤商來競標，以往特10區是著名的飲食區，有不少人搶標，而今卻因無人競標流到第2標。

「沒想到又創紀錄！」王建元不諱言道，原本是很擔心開標結果，有預設可能受疫情影響減少2、3成，沒想到結果卻出奇地好，不僅最高標金又創天價達25萬，總標金555萬多元與總租金701萬多元更是歷年最高，且最低標價也比去年的高。

對於標價能在疫情期間逆勢成長，王建元分析出2個原因，一是南台灣其他地區的春節活動停辦，另一是今年的市集多1天為5天，也就是從除夕到初四。他說，去年初二、初三有下雨，為補償攤商的營業額，今年活動拉長但租金不加價，一般區的5天租金一樣4000元。

而為因應防疫需求，他說，市集的防疫等級提升，除準備3萬個口罩以備不時之需，防疫尖兵也多增100多人，且每個攤位都會做防疫招牌，因此今年的人力、物力、廣告等成本約多200萬，就為讓全區85個特區加364個一般區共449區，全部能落實防疫工作不鬆懈。

但他也強調，若之後中央疫情指揮中心指示停辦任何活動，公所將全額退費，因此提醒攤商要把收據收好，不過當然希望活動能如期舉行，這不僅是公所的自籌財源、也就是生育補助經費，更是每個攤商的年終獎金。

潮州鎮公所同時提醒遊客，屆時逛潮州春節市集要記得全程戴口罩，不能飲食，而今年雖少了飲食攤，但也多了百貨與遊戲攤，趣味不減。

(中時 )