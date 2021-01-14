【現場直播】行政院長蘇貞昌與媒體茶敘

蘇揆日前拜會「海董」林崑海，被解讀化解派系爭議。蘇揆下午表示，這跟派系無關，當時是高雄市陳其邁陪同，林崑海也很高興。

蘇揆說，他很難有時間走出去私訪，「有些人他有機會其實都滿關心的」，跟派系無關，他也有去看三立的林崑海先生，林因在高雄情況不容易，剛好上次視察高雄推動第七期貨櫃中心，剛好陳其邁陪著他，他問能否彎過去看一下林，所以是陳其邁陪他去，時間剛好，林也非常高興，「相信他一定也覺得很好」，這跟派系無關，他也未經營派系。

(中時 )