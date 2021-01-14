蘇揆證實拜會林崑海：但跟派系無關 17:442021/01/14 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆下午茶敘(張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】行政院長蘇貞昌與媒體茶敘 訂閱影音： 中時新聞網 蘇揆日前拜會「海董」林崑海，被解讀化解派系爭議。蘇揆下午表示，這跟派系無關，當時是高雄市陳其邁陪同，林崑海也很高興。 蘇揆說，他很難有時間走出去私訪，「有些人他有機會其實都滿關心的」，跟派系無關，他也有去看三立的林崑海先生，林因在高雄情況不容易，剛好上次視察高雄推動第七期貨櫃中心，剛好陳其邁陪著他，他問能否彎過去看一下林，所以是陳其邁陪他去，時間剛好，林也非常高興，「相信他一定也覺得很好」，這跟派系無關，他也未經營派系。 上任2周年茶敘 蘇揆：目前沒有內閣改組、沒想選總統 蘇揆還可以衝：目前沒有內閣改組打算 (中時 ) #派系 #蘇揆 #林崑海 #高興 #無關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 崔佩儀同框林煒 想起24年前《女人花》網回憶湧現：都沒變 10:462021/01/14 娛樂 寒流造成農漁損害 黃偉哲北上爭補償 春節前可望發放 13:352021/01/14 生活 蘇貞昌細數2年來施政政績 鄭麗文：講那麼多獨漏萊豬進口 15:082021/01/14 政治 楊志良開除醫師說 蘇揆：政治口水不必要 16:162021/01/14 政治 登機前臨時取消行程 美國國務院稱是為確保政權平穩交接 訪台急轉彎 克拉芙特不來了 04:102021/01/14 焦點要聞 電動機車 2021祭車海戰術 04:102021/01/14 財經要聞 蘇貞昌秀兩周年政績 鄭照新：厲害 做得比總統還大 15:152021/01/14 政治 嘉義設科學園區 蘇揆拍板 04:102021/01/14 財經要聞 一片銅箔促貿協組電動車國家隊 10月首辦灣國際智慧移動展 13:472021/01/14 財經 蘇釋與蔡一對一深談闢改組傳言 今邁向衝內閣第3年 11:402021/01/14 政治 劉長灝—真言社，與林強、伍佰背後的男人 07:002021/01/14 娛樂 政治熱門新聞 真的怕了 黃捷拚用春聯搶救罷免 網友直呼扯爆 - 政治 【拜別川規】拜登和國務院聯手抵制川普 前大使爆：蔡政府被打兩耳光 - 政治 美駐聯大使突取消訪台 學者分析後爆三個可能 - 政治 【臨時喊卡】美駐聯大使突不來台內情不單純？謝龍介吐原因 - 政治 拜登上任若使出一招 沈富雄：共和黨將無翻身之日 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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