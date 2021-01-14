國內醫護人員確診，雲林縣長張麗善（左二）巡視應變醫院加強防疫，並為醫護人員加油打氣。（張朝欣攝）

國內12日公布第1線醫護人員確診個案，雲林縣長張麗善為強化醫院防疫措施，14日巡視縣內應變醫院，除慰勉堅守崗位的醫護人員，也呼籲民眾盡量以視訊或電話方式探病，若要實地探視，需配合實名制登記、全程佩戴口罩、維持社交距離。

張麗善14日率縣衛生局長曾春美前往台大醫院雲林分院巡視防疫管制措施，在副院長馬惠明陪同下，了解民眾就醫防疫管制、醫院加強急救措施及負壓病房管控等情況，並贈送補品為第1線醫護人員加油打氣，同時提醒民眾落實防疫。

張麗善表示，醫護人員站在第1線，奮不顧身無私奉獻，全力防護所有鄉親的安全，她表以最崇高的敬意，也請鄉親為緊繃工作1年多的醫護人員給予最溫暖的支持與體諒，大家團結一同抗疫

張麗善說台大醫院雲林分院為雲林縣新冠肺炎的急救責任醫院，在院長黃瑞仁、副院長馬惠明帶領下，發揮最大的醫療診治能力，讓去年奧捷旅遊團中雲林母女能夠獲得重生，展現醫院堅強的實力。

馬惠明指出，面對新冠肺炎疫情，院方有3戰略目標，首先要盡力保護同仁安全，其次是給病人最好的照顧，再來就是保全醫院能量。

對於醫院加強急救措施及負壓病房管控，馬惠明認為照顧確診病患最危險在於2個步驟，第1是氣管插管，第2是穿脫隔離衣，雲林分院在這部分做了許多前瞻布署，日前還獲SNQ國家醫療品質標章「戰疫有功獎」認證，院方會持續努力，與縣民共同抗疫。

(中時 )