內需引爆餐飲股掛牌熱潮，國內自助餐龍頭饗賓集團啟動「五年計畫」，最晚2025年前要掛牌上市，而且是「跳過上櫃、直接上市」，希望當年度就能達到營收、市值同時100億元目標。饗賓總經理陳毅航更發下豪語，要當餐飲業的台積電。

饗賓餐旅集團旗下有「饗食天堂」、「開飯川食堂」等6個餐飲品牌，也是目前台灣規模最大的連鎖自助餐廳龍頭。看好內需爆發，今年預計展出15店，屆時全台總店數可達57家，預估營收可達45億元，逼近餐飲股王瓦城泰統集團的水準。

陳毅航表示，去年雖然受到疫情影響，但隨著下半年市場回溫，營收卻逆勢成長2億元達37億元，全年每股盈餘仍達3元，除了受惠旗下日式吃到飽品牌「旭集」等展店外，2020年7月開始，同店營收成長高達8％到10％。

陳毅航認為，雖然近期又傳出院內感染，但台灣「最壞時間已經過」，即便再發生一次，恐慌程度都不會那麼高，看好餐飲市場已築底反彈，饗賓除跨足火鍋市場，新創新品牌「小福利」也加入戰局，今年也將提升員工薪資，預估調薪5～6％。

陳毅航表示，饗賓有上市規劃，但不會為上市而上市，也不希望上市的第一天，股價走到最高檔就溜滑梯，所以會先紮好馬步，也透過管理強化，如物料管理與排班管理等，讓淨利率逐年提升，以每年EPS增加1.5元至2元的目標成長。

針對饗賓掛牌時程，陳毅航表示，饗賓會將營運規模逐年擴張，目標2022年、2023年、2024年的營收分別可達60億元、75億元、90億元，2025年營收、市值都可望突破百億元大關，每股盈餘上看10至12元，希望能當餐飲界的台積電。

(中時 )