塗鴉藝術家DEBE作品。（朱銘美術館提供）

Art多一點實驗室《我的塗鴉秘密基地》主視覺。（朱銘美術館提供）

為迎接2021年農曆新年，朱銘美術館將於1月25日至2月11日閉館，進行年度歲修，在大年初一（2／12）重新開館，以活力十足的塗鴉藝術迎接牛年新春，推出三檔全新展覽：《無限－塗鴉俱樂部》、藝術家互動展《看得見的聲音—並並蹦蹦大樂隊》和適合親子同樂的《我的塗鴉秘密基地》，和大家牛年「牛」起來塗鴉，Happy New Year！

美術館年度特展《無限－塗鴉俱樂部》邀請九位活躍於國內外的臺灣塗鴉創作者BLACKZAO、COLASA、DEBE、DISK、DZUSONE、MR.OGAY、REACH、SEAZK、SONG，於展覽現場現地創作，將長達45公尺的中央長廊兩側壁面，化為年輕創作者揮灑創意的舞台，揭示「塗鴉藝術進入美術館」的當代藝術風潮，並於2／23至2／28現地創作開放遊客觀摩，讓大家看展同時能感受參與塗鴉的創作氛圍。

此次塗鴉展覽以「無限」為題，聚焦天地之間的日月輝映與自然循環，將現地創作的兩側牆面作為對望的白晝與黑夜，匯集礦物、草木、雨水、火光、壤土、疾風和星辰等各種大自然不可或缺的元素，如同象徵萬物凋零過後，最終將勃發繁盛的無限生機，在全球疫情嚴峻的當下，期盼透過塗鴉藝術頑強不屈的創作精神，為世界注入生生不息的活力。

不能在家畫，來美術館盡情揮灑！呼應《無限─塗鴉俱樂部》新展，為學齡前孩童打造的「Art多一點實驗室」推出《我的塗鴉秘密基地》，空間設計成小孩的房間，留白的牆面和傢俱、燈箱畫布及童書繪本，讓小朋友天馬行空任意揮灑，跳脫紙上塗鴉的方式，讓孩子觀察描繪細節，培養想像力及創造力，就像待在最愛的秘密基地裡，盡情沉浸在塗鴉樂趣中。

兒童藝術中心實驗展場推出主題式藝術家互動展，2021年邀請「並蹦俱樂部」，以「藝術」＋「生活」＋「科學」主題為策展概念，規畫《看得見的聲音—並並蹦蹦大樂隊》，打造數件裝置藝術作品，是孩子們互動與學習的遊戲平台，鼓勵孩子透過不同的操作或驅動方式，並肩合奏，生產聲音、感受聲音、看見聲音。

農曆年假期間初一到初三，來美術館購票即贈限量「金山皂一個好時光」紅包，紅包袋內裝設計款紙香皂，邀請大家一起來「牛」轉乾坤，洗出新氣象。

◎《無限－塗鴉俱樂部》

展覽地點：第一展覽室

展期：2021／02／12~2022／01／02

◎《我的塗鴉秘密基地》

展覽地點：Art多一點實驗室

展期：2021／02／12~2022／01／02

◎兒童藝術中心實驗展場—藝術家互動展

《看得見的聲音—並並蹦蹦大樂隊》

展覽地點：兒童藝術中心

展期：2021／02／12~2022／01／02

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