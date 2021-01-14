國內外疫情趨緊，政府機關取消尾牙或改為泡泡餐會，飯店餐飲業的尾牙、春酒連帶受影響，但除夕團圓年夜飯、親友餐會等節慶餐會仍很受重視，嘉義市的知名飯店力推外送年菜，澎湃很有料，銷路不錯。

耐斯王子大飯店表示，今年推出全新常溫外帶年菜，主打粵式順德菜系，經典團圓年菜組合有鮑魚拼盤、XO醬大蝦、蟹黃百花釀、鴻運蜜汁子排、荷葉北菇栗子燜雞、花膠菜膽龍躉石斑等6道大菜，還加碼送佛跳牆，價格優惠，內用訂桌很滿，外帶也很多主顧客下訂、詢問。

樂億皇家副總經理曾錦堂說，該飯店年夜飯內用有3輪，目前共預訂近300桌，外帶團圓菜有4種組合，價位約6800元起至12800元起，可能因應防疫，客人樂於外帶，今年外帶比往年成長約1、2成。

承億文旅品牌長簡巧珊說，年夜飯訂桌有2輪，也幾乎都訂滿了，此外，嘉義商旅的港式飲茶禮盒外帶很受歡迎，比往年成長1.5成至2成，尤其烏骨雞湯、港式蘿蔔糕帶回家加熱即可食用，非常夯。

(中時 )