新冠疫情影響全球經濟，美中貿易壁壘加上政府積極協助臺商回國投資，提供創新產業成長良機。資本市場為創新產業提供資金活水，證券櫃檯買賣中心為扶持產業發展，建立多層次市場架構，以協助不同發展階段及規模的企業進入資本市場。

由資誠聯合會計師事務所、證券櫃檯買賣中心共同主辦、金屬工業研究發展中心協辦的「六大核心戰略產業前進資本市場新選擇」說明會，14日在高雄舉行。邀請櫃買中心介紹各個市場板塊，協助創新產業選擇適合的資本市場，並由會計師、創投機構分享新創資金籌募、業務拓展、至IPO歷程中的成功關鍵，以及政府提供各項幫助產業成長的租稅優惠措施。

證券櫃檯買賣中心組長藍順得指出，櫃買中心為扶持產業發展，建立多層次市場架構，包括未公開發行的「創櫃板」、公開發行的「興櫃市場」、以及「上櫃主板市場」。

藍順得強調，臺灣有為數眾多的創新企業，尚未能進入資本市場，為了幫助企業在兼顧產品研發與業務拓展，能夠參與資本市場募資，採分階段育成協助企業，提供不同市場板塊。

他說，目前更針對政府積極推動的六大核心產業，在興櫃市場下增設「戰略新板」，預計2021年第三季開板，未來興櫃市場將區分為「一般板」（參與者同現行興櫃市場）及「戰略新板」（買方限合格投資人）兩個交易板塊，幫助企業依發展階段循序漸進成長茁壯。

資誠聯合會計師事務所生醫產業合夥會計師廖阿甚指出，邁向資本市場是許多創新企業的里程碑之一，但是，在進入資本市場之前，應審慎評估對公司、股東及員工的優缺點，與公司未來發展策略併同考量。

廖阿甚表示，要成功的邁入資本市場需靠「天時、地利及人和」，「天時」就是要掌握送件及掛牌的時機。當投資人對資本市場信心充足、景氣向上、或政府政策支持時，都可能是適合掛牌的時間點。

「地利」則是企業須考量公司的獲利情形、營運狀況及公司規模等因素選擇適合的掛牌交易市場，適當選擇掛牌市場，對於公司未來的發展勢，必能有極大之加分效果。

他說，「人和」即為打造IPO成功團隊，包括公司團隊及外部專業人員，如券商、會計師及律師，廖阿甚認為，完整且合適的團隊，能順利引領公司完成進入資本市場的程序，並可在過程中同步提升公司營運效能。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師陳筱娟指出，現行產業創新條例、中小企業發展條例，都已有針對高風險、具創新技術或創新商業模式的新創事業，提供投資人及企業租稅優惠的措施。

她說，經濟部更於2020年11月11日預告修正「生技醫藥發展條例」，對六大核心產業之一的生技醫療產業，增加適用項目。依據現行草案，增訂高階專業人員及技術投資人取得的技術股票或員工認股權，滿足一定條件，得就轉讓價格或股票取得價格孰低計算課稅所得，強化臺灣延攬國際優秀技術人才的能力。

陳筱娟表示，期待政府租稅優惠的實施，搭配民間創投資金投入，並藉著資本市場新政策推陳出新，加速後疫情時代南臺灣產業升級，掌握全球供應鏈重組契機並邁向國際競爭。

(工商 )