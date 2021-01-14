日影視專門網媒「[email protected] MAGAZINE」14日刊出「亞洲戲劇特集」，選出2020年代表的台灣耀眼男星，評選者指出「無疑就是許光漢」。
文中介紹他自伸展台轉戰戲劇，以及他展露頭角的2016年「植劇場」《姜老師，妳談過戀愛嗎？》等歷年作品，當然也包括了2020年《想見你》跨越時空之愛，獲得廣大人氣，一躍成為最受矚目男演員。
評論指出，許光漢不僅演技佳，各樣帥姿更不容錯過，還形容他「散發如新綠一般的清潔感」、「笑容像幼犬般可愛」，搭上修長身材，呈現「反差萌」魅力。許光漢演出的台日合作的NHK土曜劇《路～台灣Express》20日播出，引發不少日本SNS使用者「那個好看的男生是誰！？」
該評論盛讚2020年是台劇「大豐收的一年」，並選《想見你》為「2020年台灣戲劇之顏」，封該年度代表作。
評論同時也提到劉以豪長年獨佔「國民男友」之座，而2020年許光漢被稱為國民男友的機會大幅增加，還引起網路「誰才適任國民男友」之爭。評論表示「台灣有這麼多帥氣男演員當國民男友候補，太令人羨慕了！」
(中時 )
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