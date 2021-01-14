哈孝遠在《民視第一發發發》經典爆笑短劇「嬉遊記」中飾演「牛魔王」，巧的是今年是他本命年，14日著「牛魔王」裝亮相，而製作單位砸重本，光是演員服裝就斥資20多萬，就屬哈孝遠飾演的牛魔王最醒目，頭上戴有2黑牛角，胸前掛著牛頭超有氣勢，不過媒體好奇為何有牛角又別上牛頭，哈孝遠笑說：「怕大家以為是黑魔女，加上頭髮造型又有點像蘇乞兒」。

身高200公分的哈孝遠過去是籃球員，坦言過去播報體育新聞時，曾因為講話過於綜藝化，被網友嗆「滾去演藝圈」，事後真轉往演藝圈發展，近期也將重操舊業，在民視新節目上擔任球評講解，他說：「網路上口味比較難捉摸，現在突然又喜歡綜藝化、生動播報方式，偶爾掀球員底、小故事」。退役後現在還能打？他笑說「很久沒打球，現在剩張嘴」。

《民視第一發發發》經典爆笑短劇「嬉遊記」14日錄影。（民視提供）

《民視第一發發發》經典爆笑短劇「嬉遊記」，比武招親橋段為紅孩兒娶妻，胡鬧又搞笑。包括林美秀「鐵扇公主」、阿翔「孫悟空」、浩子「紅孩兒」、哈孝遠「牛魔王」、張可昀「豬八媚」、潘柏希「唐三藏」、張家瑋「小乳牛」、安妮「小狂牛」、楊淨宇「小萌牛」、凱文「沙悟淨」、楊博智「紅孩兒」等互飆演技。

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