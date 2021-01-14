台中一中科學班學生廖子緹父親因病過世，家中經濟遭遇重大衝擊，擔任藥師的母親更身兼兩份工作，卻堅持帶著她去投入志工工作，以正面態度教導她看待生活上的各種事情，展現利他態度與作為，參加台大希望入學甄選，順利錄取電機系，盼運用所學改善醫療檢測設備。

身材嬌小的廖子緹個性樂觀、正面，父母親原本都是擔任藥師工作，她說，父親因病在去年1月間過世，母親就此扛起全家3口生活上開銷的經濟重擔，甚至還曾身兼2份工作，但母親一點不以為苦，還說「這是充實的生活」。

即便家中經濟負擔大，廖子緹說，媽媽仍不忘記教導她正面看待生活上的各種事情、不要受限於眼前的困境，甚至持續帶著她投入志工工作，母女一起到愛之光公益協會協助宣導護眼防盲或義診等活動，透過視障體驗等方式，幫助民眾感受視網膜剝離、黃斑部病變等疾病帶來的不便，希望藉此回饋社會。

因為家中遭逢驟變，上高三後的廖子緹以特殊境遇家庭身分參加台大希望入學甄選，校排都在全校前5％的她順利錄取電機系，她說，在擔任志工的過程中，發現每次辦義診活動的驗光器或裂隙燈體積都很龐大、載送不易，未來希望運用所學改善這些設備，讓協會運作能更方便。

(中時 )