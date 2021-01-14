南投林管處與台大林管處聯手，協助信義鄉久美國小完成石板屋防風工程。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉久美國小校園內有石板屋，但是沒有外牆四面透風，為了讓師生有更好的學習環境及資源，南投林區管理處與台灣大學實驗林管理處木材利用工廠合作，14日與該校師生共同完成布農族石板屋防風設施。

久美國小學校園有1棟布農族石板屋，四面通風，因位於空曠處，冬季易受風寒之苦，不利學童上課及傳統祭儀教材保存，因此，校長田春梅規畫於石板屋外側牆面，堆置圓段木防風雨入侵。

南投林管處提供人倫山區的台灣杉疏伐木，交由台大林管處木材利用工廠，併同該廠柳杉及杉木乾燥加工後，與久美國小師生完成石板屋防風工程。

南投林管處處長李政賢表示，該處提供優質的國產木材，台大木工廠提供技術支援，推廣國產材的運用，也讓學校師生有更好的學習環境，而學生參與部落石板屋的建造，也加深學生對傳統文化的認識；南投林管處後續也將與學校合作，打造鄒族及布農族的傳統建物，並協助完成校園綠美化，也希望學生們未來能夠在環境優美、充滿民族文化氣息的校園中快樂學習。

田春梅表示，傳統上，布農族人會利用樹液流動較慢的秋冬季，於部落附近就近收集木材，堆置於石板屋旁，讓屋內的爐火可以維持燃燒不熄，也象徵薪火相傳及子孫綿延。

(中時 )