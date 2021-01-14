行政院長蘇貞昌今日就職滿2周年，綠委何志偉指出，蘇揆帶領的行政團隊讓世界看到Taiwan can help的實力。時力立委邱顯智表示，蘇揆的防疫成果值得肯定，但居住正義、交通安全還需加把勁。

何志偉表示，蘇貞昌帶領的行政團隊，從政府的財政紀律以及防疫工作，都展現了強烈的執行能力，創造了前所未有的成績，此時此刻，國人要多給行政團隊鼓勵，讓台灣在疫情嚴峻時代能繼續無畏的生活。

邱顯智指出，去年9月在院會質詢關於實價登錄2.0進度時，蘇貞昌承諾會於年底前送出，後來行政院確實於12月將實價登錄2.0相關法案送到立法院，讓立法院朝野順利三讀修正通過相關條文，然而，囤房、空屋的問題還是沒也解決，囤房稅至今仍然沒有消息。

邱顯智說，只有透過租稅手段，讓市場的空餘屋釋出，才能促進房市合理發展。另外，已經遲到不只2年的租屋「可負擔基準」仍然還在路上。

邱顯智表示，許多客運業者、國道業者一邊不斷違反勞基法、公路法，一邊卻還可以拿政府補助，公路法明明有廢止許可等更有利的裁罰工具，卻從來沒有使用過，至今還沒看到行政團隊有什麼有效的相應對策。

邱顯智指出，每年台灣的車禍死亡人數相較東亞各國還是高居不下，這也是行政團隊急需跨部會研議的，不管是道路、標線、號誌、路牌的規劃、區間測速降低事故的有效性、安全帽的款式規範、或是大貨車防捲入法規，對於道路安全，行政團隊應該有更積極、更科學的態度政策，這些是蘇揆還需要去努力的地方。

(中時 )