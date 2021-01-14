美國新任總統拜登即將上台，雖然他之前曾表示，不會在自己就任後，馬上取消川普對中國關稅的措施，但外媒指出，馬來西亞前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）認為，在與現任總統川普打了4年交道後，亞洲應可期望拜登未來會改善與傳統支持國家的關係，並結束與中國的「愚蠢的貿易戰」，因為川普對東南亞幾乎一無所知。

《路透》報導，馬來西亞前首相馬哈迪在日前受訪時表示，他期望即將上任美國總統的拜登，將會和川普有所不同，因為川普對東南亞幾乎一無所知，且幾乎與每個國家作對，但拜登可能會扭轉川普的政策（美國優先），並和許多國家建立某種諒解或友好關係，而很多國家在過去曾經對美國非常支持。

馬哈迪並強調，他不相信拜登會繼續與中國進行愚蠢的貿易戰，而應該做出努力，以解決部分貿易的一些問題，但他認為，拜登不會繼續進行貿易戰。

自2018年7月以來，這兩兩個世界上最大的經濟體，一直在美國要求中國採取政策改革而發生爭端，而這些政策改革將保護美國知識產權，並使美國公司更容易進入中國市場，最後美中貿易戰導致過去兩年中全球增長損失，同時破壞了供應鏈市場。

然而，馬哈迪也表示，馬來西亞和大多數國家一樣，必須非常小心應對中國，而中國對待國內穆斯林的方式並不好，但我們不能和中國正面衝突，必須非常謹慎的對待中國。馬哈迪曾贏得馬國2018年的大選，當年以93歲的高齡就職馬來西亞第7任首相。

(中時新聞網)