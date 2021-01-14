由台灣大哥大與NVDIA聯手打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台 (下簡稱GeForce NOW)，於2020年11月正式上線。台灣大哥大今（14）日為廣大果粉報福音，宣布GeForce NOW將支援iOS Safari系統裝置，即日起開放Beta測試，包含iPhone、iPad等，只要更新到指定的系統版本(或以上)，即可感受GeForce NOW跨全裝置、超高速的雲端暢玩體驗！

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，GeForce NOW從體驗期至今5個多月以來，在雲端效能的展現及平台的穩定度上，持續累積正面評價，以玩家分享遊玩近來GeForce NOW最受歡迎的遊戲之一《電馭叛客2077》的體驗發現，GeForce NOW佔用玩家電腦的CPU效能使用率極低，僅相當於以瀏覽器觀看影片一般，但在遊戲的反應速度、畫面流暢度上不遜色，展現雲端運算的高效能，即便是入門級的文書電腦也可以創造出暢快體驗。在全面支援iOS Safari系統裝置後，果粉玩家便可加入GeForce NOW的行列，馬上暢玩像是《刺客教條：維京紀元》、《天命2：超越光明》、《Apex英雄》等遊戲大作。

根據台灣大哥大說明，GeForce NOW 聯盟Taiwan Mobile雲端遊戲平台可支援的裝置，

Safari系統版本需求在iPhone 需搭配 iOS 14.2 (含)以上系統版本、iPad 需搭配 iPadOS 14 (含)以上系統版本。換句話說可支援iOS 14、iPadOS 14以上清單的設備都可以體驗。也就是包含 iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12全系列，以及第七代 iPod touch；12.9-inch iPad Pro（2015 / 2017/ 2018 / 2020）、11-inch iPad Pro（2018 / 2020）、10.5-inch iPad Pro、9.7-inch iPad Pro、第7代 iPad (10.2吋)、第6代 iPad（2018）、第5代 iPad(2017)、iPad mini 4、iPad mimi 5 以及第2代iPad Air、 iPad Air (第3代)。

GeForce NOW開放所有玩家註冊，消費者只要月付299元或年付1,788元 (149元/月) 便能成為Premium 白金會員，可享有GeForce NOW無限遊玩次數、優先排隊權，以及享受 RTX ON光線追蹤技術等絕佳遊戲體驗，亦有Basic基本方案可免費試用。即日起至台灣大myfone門市申辦5G、好速系列 599元~1,399元以上專案，即免費贈送GeForce NOW 1~3個月的Premium 白金會員方案，未來也將針對iOS Safari裝置平台推出更多量身打造的活動方案。

迎接農曆新年，GeForce NOW也預告將於1月26日推出「GeForce NOW雲遊新年抽大獎」抽獎活動，只要於2月28日前成為Premium 白金會員，並至活動指定網頁登記，即享有抽獎資格，有機會獲得如MacBook Air、Razer及ROG的遊戲周邊、遊戲序號或虛寶，如《三國群英傳8》以及《看門狗：自由軍團》限量人物公仔等好禮。

(科技)