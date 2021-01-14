新北市鶯歌老街尖山埔路、重慶街等路面為花崗石材，多年來常有民眾自摔。新北市工務局、城鄉局等局處13日晚間與地方人士召開說明會，研議解決方式。在場多數民眾多支持更換石磚鋪面，不希望改鋪柏油，使老街特色消失。新北市工務局表示，目前初步將針對部分路段先做改善，主要會朝混凝土壓花等方案施行，16日會先將整體計畫送至營建署爭取預算。

鶯歌區同慶里長張素燕表示，當日有100多位居民、店家參與討論，超過30位民眾皆表示曾在該路段摔跤，且鶯歌老街整個石磚路面竟然有95個人形孔蓋，且部分水溝蓋邊緣已破損，對用路人相當不友善，在地居民多支持換掉石磚鋪面，改以混凝土壓花方式重整路面，工程期較短，經費較低。

不過，有部分商家也提出疑慮，反對市府全面整修路段。他們擔憂疫情期間生意已經重創，很多房東甚至收不到租金，若路面全部重整會影響觀光人潮，進而使商家收入受影響，因此希望路面改善工期能越短越好。

新北市工務局表示，路面改善工程絕對會朝最安全的方式施作，目前有擬出5種路面改善供民眾討論，但當地人士反對改以柏油路面設置，擔憂老街特色消失，且改鋪石板成本太高，因此主要會以混凝土壓花、瀝青壓花、混凝土磚方案為主，但也不一定會全部拆掉石磚路面，之後會先在尖山埔路，育英街至鶯歌國小路段試辦改造，若試辦成效佳，才會再考慮所有路段或針對摔車熱點改造。

新北市工務局補充，目前市府已在規畫三鶯文創道路計畫，16日會向營建署提報人本環境補助，爭取前瞻經費，等經費確定後，各局處會作討論，之後會與地方再溝通，討論具體施作方案、時程。

(中時 )