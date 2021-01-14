美濃區南隆國中推動客華雙語教學有成，今年獲選全國客委會委託高師大執行「客語科技化及數位化教育計畫」，1年1班學生興奮開箱人手一機Chromebook，也是全國第一所獲配筆記型電腦走向數位客華雙語教學的國中，為客語科技化數位課程教學開啟新的一頁。

校長尹昱文表示，南隆國中是英華雙語學校，有外籍教師駐校以全英進行不同科目沉浸式雙語教學，校方在語言學習是「用」來的，不是「學」來的，因此這2年讓實驗性質的課程模式陸續進到學校，以實際運作與共備、修正，走出母語學習的先鋒之路。

美濃區客華雙語教育計畫在國小已實施8年，南隆國中成為第一所加入該計畫的國中學校，由客華雙語教師們於資訊科技、童軍與國文、生活科技課中，延續國小客華教學環境，營造學生更多客語學習情境，Chromebook成為學習輔助正為該計畫開啟新的一步，校方期待在數位客語載具支持下，能為本土語的扎根與教學提供一個新方向。

南隆國中校園整體數位環境建置完善，但從未有團體性質的平板或筆電輔助教學，學生拿到Chromebook的當下感到興奮，對未來在雙語與數位客語的學習環境中，師生皆充滿期待。

(中時 )