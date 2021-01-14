「螞蟻上樹」哪有螞蟻？離奇菜名竟是老花眼害的

螞蟻上樹是一道中式川菜，以肉末炒冬粉，再以具代表性的辣豆瓣醬做調味，鹹、香、辣的口感讓人愛不釋手，YouYuber 阿紘ㄟ灶咖於頻道中分享料理DIY，不私藏自身好廚藝，以簡單又方便的做法教導，讓做菜新手都能煮出一桌好菜。
螞蟻上樹的由來源自於肉末沾在粉絲上，看似螞蟻在樹枝上爬。食材以冬粉與絞肉為主，將冬粉泡水至軟嫩，蒜及薑切成碎末塊做調味。他表示，因絞肉會產生豬油，可以不另外添加，拌炒豬絞肉至粉嫩色後，即可將香菇、蔥及薑蒜一同下鍋拌炒。
將香菇、蔥切成塊狀後與調味料拌炒至發散出香氣，即可加入調味的靈魂-辣豆瓣醬，煸炒出香氣，加入適量的水重湯汁，可以讓冬粉更有空間吸收精華，最後他也提及可以加點烏醋增加風味。讓口感上有不同的層次。
熟透的冬粉呈現晶瑩剔透的樣子，吸收調味料後，增色又提味，是一道十分適合大人小孩的料理，Q彈又美味的螞蟻上樹，讓你15分鐘完成一道家常菜。
(中時新聞網)
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