有著「最浪漫古蹟」稱號的台南知事官邸生活館將於16日舉辦「冬日微醺戶外賞車派對」，與全球外匯車代購品牌商合作，跨界展出保時捷旗下純電跑車Taycan Turbo，純白的外觀、俐落的雙翼弧線，與極簡純粹的美學風格和官邸生活館建築相互輝映，為台南城市美學碰撞出新的火花。

電門大開、直線加速，Taycan Turbo宛如內燃機跑車般的操控感受，以及溫潤卻又帶勁的行進表現，讓許多超跑迷爭相到訪，一睹熱血超跑魅力。本次活動將邀請超跑達人林志鑫親臨介紹，當天現場預計將氣氛歡騰、熱鬧非凡，在寒冷的冬日裡溫暖許多愛車人士的心。

知事官邸生活館去年開幕以來，就希望以這座優美的古蹟為中心，在台南激起新生活浪花，本次活動展現保時捷畫時代的電車概念與傳承百年的精緻工藝，為120歲的官邸生活館，注入創意與美學，更與台南在地酒商巴克氏合作，推廣品酒文化，讓古蹟也能很不一樣。

(中時 )