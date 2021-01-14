因應5G＋XR數位內容產業潮流，義守大學數位多媒體設計學系一馬當先，領先全國成立AI＋VR遊戲開發與教育中心，榮獲2021年教育部人工智慧創新職涯課程發展計畫獎助，並在日前學期成果展中亮相，創新研發成果受肯定。

義大數媒系主任孫志彬表示，近年師生在人工智慧與藝術科技方面贏得多項大獎，榮獲教育部職涯創新計畫優良獎、第一屆台日學生原創漫畫大賽最優秀獎等，近日更與國際級VR遊戲開發公司維亞娛樂攜手合作，積極投入VR遊戲數位內容研發，邁進國際市場。

數媒系創新職涯計畫獲獎亮點在於培育具虛實整合與VR遊戲設計能力的跨域人才，涵蓋人工智慧、VR遊戲設計、虛實整合跨域課程，包含機器學習、深度學習、人工智慧與遊戲設計、人工智慧與虛實整合等四門跨域課程，鼓勵義大傳播與設計學院、智慧科技學院、醫學院等師生合組跨域團隊，為新落成的AI＋VR遊戲開發與教育中心挹注更多能量。

此外，義大數媒系啟動電競主播人才培育計畫，學生賴品妤去年底參加高雄電競嘉年華會，已完成電競主播培訓；她說，從培訓營中學習到遊戲直播、聲音表情風格技巧並接受專業指導，對未來發展更具信心。

(中時 )