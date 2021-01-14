目前市場消費模式的改變帶動「宅經濟」蓬勃發展，根據經濟部統計處資料顯示，2020年上半年零售業網路銷售額較去年增長17.5％，加上電商購物節推升的大量買氣，讓許多網路賣家的備貨量大為提升，資金需求增加。即日起，凱基銀行與露天拍賣、支付連三方攜手合作，推出專屬露天拍賣賣家的創新貸款「賣家發財金」，最高貸款額度100萬元，申辦可享限時60天利率1.111％優惠，力挺賣家資金靈活週轉，善用發財金拼業績。2月22日（含）以前，前500名成功核貸且至露天拍賣登記成功的賣家，還可享300元加碼回饋金。

凱基銀行觀察到，社會就業形態轉變，工作不再限於傳統行業，年輕世代身兼數職、發展副業已成為當前職業發展新趨勢，但這群人的收入不夠穩定，對傳統銀行而言貸款的風險相對高，因此時常被拒門而外。而網路賣家因應檔期性大量備貨、擴張倉儲規模、網路廣告宣傳等業務需求，需要短期性資金週轉，卻經常因提不出財力證明無法順利取得資金。為幫助網路賣家解決資金需求痛點，凱基銀行為露天拍賣的賣家開發專屬信用評分模型，除聯徵紀錄外，利用賣家收款紀錄、店鋪評價等數據建構專屬信用評價方式，呈現賣家實際收入能力，取代傳統財力證明文件，同時也有助於提高賣家申請的貸款額度。

凱基銀行個人金融總處長敖蓓寧表示，現在是斜槓當道的時代，許多年輕族群以兼職或副業取代正職工作，且收入可能不比一般上班族低，但申請信用貸款卻受限於提不出財力證明屢屢碰壁，就算好不容易申請到貸款，不僅難以取得較好的利率條件，較高的貸款利息及事先需付出的手續費等，都是沉重的壓力。跳脫傳統模式，凱基銀行透過創新數位服務支持網路賣家，利用全數位的申貸管道，讓他們更迅速便利且優惠的取得資金。「賣家發財金」讓賣家能夠更彈性靈活運用資金，當賣家需繳交多筆貨款時，能夠分次提領緩和資金壓力，等到營收入帳後，還可以立即償還貸款減低利息負擔。

露天拍賣總經理曾薰儀表示，露天站上有超過8成以上賣家屬個人或微型企業，每月交易金額從數萬到數百萬均有，微型與個人賣家優點在於靈活具有彈性，劣勢則是規模與資本不足。短期需要資金融通時，因不容易提供銀行認可之財力證明，很難爭取優惠利率條件，最後多半透過親友小額借貸，營業擴大不易。尤其在年關將近，疫情仍充滿不確定性，賣家不論是年前向上游搶貨、提高存貨水位、員工年終獎金準備，都需要多一點現金準備。「賣家發財金」以露天賣家評價與交易服務綜合指標，結合支付連的收款數據、凱基銀行的信用模型，為商家一至兩個月內短期週轉資金需求所量身打造的微型普惠貸款服務，與賣家一起過年關。

拍付國際（支付連）營運長韓昆舉表示，長期觀察露天拍賣平台上的中小型賣家，在事業規模逐漸成長之際常有資金週轉的臨時性需求。拍付旗下支付連平台結盟露天拍賣與凱基銀行，共同推動「賣家發財金」貸款，透過支付連和凱基銀行共同發展的信用評等數據模型，提供賣家專屬方案，且優化申請流程讓線上申貸手續更加便利。這也是拍付首次以金融產品中台角色為PChome集團事業體提供服務，發揮整合綜效，未來也將致力於金融科技創新，持續滿足集團內外各式場景與用戶的需求。

凱基銀行露天賣家「賣家發財金」貸款專案，賣家彈指即可完成線上申貸流程，從申請、徵審、簽約、進度查詢、額度動用、還款等全部手續，都可在露天拍賣平台內一站式完成。不僅線上申請只要3分鐘，於營業日申貸最快可於1小時內核准，取得最高100萬元貸款金額，迅速滿足資金需求。此外，申辦無須支付手續費，還享限時60天1.111％的超低優惠利率。為回饋露天賣家，於2021年1月14日至2月22日內，前500名成功核貸且至露天拍賣登記成功者，可再享300元加碼回饋金。賣家在取得貸款核准額度後，可隨時線上提領、隨時還款，有使用才計算利息，協助賣家更靈活規劃日常營運資金。

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