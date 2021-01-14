義大醫院聲明：院長杜元坤從未在網路或通路代言藥品販售 17:592021/01/14 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大醫院面貌。圖／義大醫院提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大醫院14日鄭重聲明，義大醫院院長杜元坤從未在網路或任何通路代言藥品販售，有關醫藥問題，建議與醫師面對面進行諮詢較為合宜。 有關「公館天順整復所邱旺德」於其臉書社團冒用該院院長杜元坤的肖像，為不明藥物的不實廣告行銷，嚴重傷害杜元坤的形象及名譽。 為避免民眾受騙上當，該院已發文給內政部警政署刑事警察局並完成報案程序，敬請民眾勿再相信該網站資訊購買來路不明藥物。 談疫情資訊公布 陳時中：以指揮中心為主 除非新聞界查清楚 國內先例 電信三雄3G共用網路 (工商 ) #義大醫院 #杜元坤 #院長 #網路 #藥品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 患者術前安全用藥 藥師雲端把關 15:462021/01/14 健康 元大櫃買半導體N 小資利器 04:102021/01/14 證券．權證 吳鳳心疼染疫醫護槓酸民 怒嗆：有些傷害一輩子都不會好 09:472021/01/14 娛樂 觀光財大家愛 談限縮傷感情 04:102021/01/14 生活新聞 北榮院長人事 蘇揆：先前不認識許惠恒 17:312021/01/14 政治 熱錢席捲半導體 外資喊進3＋4 04:102021/01/14 證券．權證 拜登就職在即 Airbnb禁華府訂房Google撤政治廣告 14:312021/01/14 國際 權證星光大道－元大證券 瑞昱 今年營運看增 04:102021/01/14 證券．權證 30歲女月薪33K後悔花10萬做臉 網友反應超意外 11:562021/01/14 搜奇 插管費650「比通馬桶便宜」 名嘴怒譙楊志良當年砍價 13:242021/01/14 生活 「北部某醫院」引爆網路大戰 網友怒嗆桃園哪算北部兩派互罵 00:452021/01/14 生活 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 兩國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 台積電殺進封測產業 3檔搭便車先衝一波 - 財經 巨額投資太狂 台積電法說大驚奇 明天4檔沾光爆發 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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