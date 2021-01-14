義大醫院14日鄭重聲明，義大醫院院長杜元坤從未在網路或任何通路代言藥品販售，有關醫藥問題，建議與醫師面對面進行諮詢較為合宜。

有關「公館天順整復所邱旺德」於其臉書社團冒用該院院長杜元坤的肖像，為不明藥物的不實廣告行銷，嚴重傷害杜元坤的形象及名譽。

為避免民眾受騙上當，該院已發文給內政部警政署刑事警察局並完成報案程序，敬請民眾勿再相信該網站資訊購買來路不明藥物。

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